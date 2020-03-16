Миллиардер из Китая подарил Украине тесты на коронавирус для миллиона человек

В субботу, 21 марта, в Украину прибудет миллион экспресс-тестов на определение коронавируса COVID-19.

Все они будут направлены в больницы по всем регионам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе "Свобода слова" на ICTV.

Экспресс-тесты на коронавирус "Украинские новости"

"Ситуация в Украине, по сравнению с другими, хорошая, если можно так сказать. У нас ситуация не критическая, статистика у нас лучше, по сравнению с другими странами. ... Чего нам не хватает, так это экспресс-тестов, и мы договорились с Китаем, отдельно спасибо Джек Ма, который помог нам и профинансировал закупку на 80 млн долларов, и Александру Ярославскому. В субботу мы ожидаем прибытия миллиона быстрых тестов в Украину, которые будут направлены в больницу", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введено в ряде областей и городов. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли.

16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинском и рассказал о мерах по борьбе с коронавируса, которые он поручил ввести Кабинета министров.

Ранее было известно о 5 случаев COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

Последняя пациентка с Радомышль – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.

При этом реальное число случаев заражения коронавируса в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это около 400 человек, которые могут быть инфицированы.

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