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/ Пульмонология

Миллиардер из Китая подарил Украине тесты на коронавирус для миллиона человек

4.2т
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В субботу, 21 марта, в Украину прибудет миллион экспресс-тестов на определение коронавируса COVID-19.

Все они будут направлены в больницы по всем регионам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе "Свобода слова" на ICTV.

Экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус

"Украинские новости"

"Ситуация в Украине, по сравнению с другими, хорошая, если можно так сказать. У нас ситуация не критическая, статистика у нас лучше, по сравнению с другими странами. ... Чего нам не хватает, так это экспресс-тестов, и мы договорились с Китаем, отдельно спасибо Джек Ма, который помог нам и профинансировал закупку на 80 млн долларов, и Александру Ярославскому. В субботу мы ожидаем прибытия миллиона быстрых тестов в Украину, которые будут направлены в больницу", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введено в ряде областей и городов. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли.

  • 16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинском и рассказал о мерах по борьбе с коронавируса, которые он поручил ввести Кабинета министров.

  • Ранее было известно о 5 случаев COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

  • Последняя пациентка с Радомышль – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.

  • При этом реальное число случаев заражения коронавируса в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это около 400 человек, которые могут быть инфицированы.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Simon Igor
Simon Igor
Ярославский дал денег на тесты. А Кернес дал хоть копеечку из наворованных миллионов любимому городу, который он успешно грабит столько лет?
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Гоша Злой
Гоша Злой
ждем в аптеках Киева по 3000 гривен....
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