Миллиардер из Китая подарил Украине тесты на коронавирус для миллиона человек

В субботу, 21 марта, в Украину прибудет миллион экспресс-тестов на определение коронавируса COVID-19.
Все они будут направлены в больницы по всем регионам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе "Свобода слова" на ICTV.
Экспресс-тесты на коронавирус
"Украинские новости"
"Ситуация в Украине, по сравнению с другими, хорошая, если можно так сказать. У нас ситуация не критическая, статистика у нас лучше, по сравнению с другими странами. ... Чего нам не хватает, так это экспресс-тестов, и мы договорились с Китаем, отдельно спасибо Джек Ма, который помог нам и профинансировал закупку на 80 млн долларов, и Александру Ярославскому. В субботу мы ожидаем прибытия миллиона быстрых тестов в Украину, которые будут направлены в больницу", – сказал Зеленский.
Как писал OBOZREVATEL:
В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введено в ряде областей и городов. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли.
16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинском и рассказал о мерах по борьбе с коронавируса, которые он поручил ввести Кабинета министров.
Ранее было известно о 5 случаев COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.
Последняя пациентка с Радомышль – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.
При этом реальное число случаев заражения коронавируса в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это около 400 человек, которые могут быть инфицированы.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.