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/ Пульмонология

Микробиолог из Италии рассказала, когда в стране исчезнет коронавирус

3.4т
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Коронавирус COVID-19 в Италии может исчезнуть уже на следующей неделе.

Такое мнение в интервью La Repubblica выразила директор лаборатории клинической микробиологии и вирусологии в Милане Мария Рита Гисмондо, которая рассказала, как в стране начиналась эпидемия коронавируса, и чего от него дальше ожидать.

Так, по ее словам, все началось пятнадцать дней назад с небольшим количеством запросов на анализ, после чего эпидемия началась в городе Кодоньо. И прибыли сотни образцов. Лаборатория Гисмондо и, в частности, она сама работают без пауз уже две недели подряд.

Мария Рита Гисмондо

Мария Рита Гисмондо

La Repubblica

На вопрос "Как долго продлится этот вирус?" вирусолог ответила: "Я не думаю, что мы можем говорить о коронавирусе на следующей неделе".

При этом Гисмондо рассказала о правилах поведения во время эпидемии. В частности, она усиленно настаивала на том, что нужно как можно чаще мыть руки и не паниковать. Также она считает, что население должно быть достаточно проинформировано о вирусе, но при этом многие СМИ вызывают страх и "промывают мозги".

"Но мы не на войне", – подчеркнула Гисмондо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии резко возросло количество инфицированных коронавирусом. Всего за сутки заболели 93 человека, трое погибли. Всего в стране китайским больны 322 человека

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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