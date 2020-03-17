Медперсонал украинских больниц обеспечивают противовирусными препаратами

Сегодня, в связи со сложной эпидситуацией по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом,

в КНП "Киевская городская клиническая больница №4", а вчера - в КНП "Александровская клиническая больница г. Киева", по просьбе администраций были выделены партии украинского противовирусного препарата в виде гуманитарной помощи.

Препараты с действующим веществом "Протефлазид" для профилактики медперсонала инфекционных отделений больниц, передал замдиректора компании "Экофарм", доктор медицинских наук Александр Гриневич.

- Пока мы можем оказывать посильную и актуальную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Особенно важно защитить в ситуации, которая ныне сложилась – медицинский персонал. Всех, от санитарки до врача. На них возлагается самая сложная роль – быть возле пациентов и лечить их и ухаживать за ними. Это те люди, которые не смогут воспользоваться благами самоизоляции и всегда подвержены наибольшему риску заражения и потенциальному риску заражения своих близких, - говорит Александр Гриневич.

В ситуации, которая сложилась в мире и стране – некоторые частные компании и фармкомпании стремятся помогать людям сохранить здоровье и спокойствие. Так, отдельные представители частного бизнеса выделяют средства на закупку необходимого оборудования в больницы, организовывают доставку продуктов и лекарств гражданам из группы рисков, ведут разумную ценовую политику в условиях паники.

Ранее, в рамках благотворительной помощи, несколько партий противовирусного препарата от фармкомпании "Экофарм" были доставлены в Киевский перинатальный центр, три больницы Новых Санжар, в три медучреждения Черновцов, а также в посольство Украины в Исламской Республике Иран.

Отдельно партия препарата по просьбе посольства Исламской Республики Иран в Украине, была поставлена для госпиталей Ирана.

Ранее сообщалось, что экофармовский препарат в процессе исследований на двух культурах клеток с коронавирусом и с помощью компьютерного моделирования, показал вероятную способность тормозить развитие коронавируса.

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