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/ Пульмонология

Медицинские маски не спасают от вируса – врачи

1.1т
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Обычные медицинские маски на лице не защищают от вирусов или бактерий, переносимых по воздуху.

Как пояснил ВВС доктор Дэвид Кэррингтон из Лондонского университета (Британия), такие маски свободно держатся на лице и не имеют фильтра для воздуха.

Однако маски снижают риск попадания вируса через чихание или кашель. Также они защищают от инфекций, что передаются через грязные руки в рот.

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"В больнице маска предотвращает заражение гриппом. Она действует как респиратор", – добавил профессор молекулярной вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Бал.

При этом сам респиратор оборудован воздушным фильтром, который убирает потенциально опасные воздушные частицы.

Медицинская маска

Медицинская маска

"Однако их эффективность для широкой общественности – менее убедительна. Довольно сложно носить маску в течение длительного периода времени", – уточнил Бал.

Так, доктор Коннор Бэмфорд из Белфаста подчеркнул, что соблюдение простых мер гигиены намного эффективнее. Он назвал простые меры, которые могут обезопасить от вирусов:

  • регулярно мыть руки теплой водой с мылом

  • не касаться глаз и носа

  • вести здоровый образ жизни

Маски для лица

Маски для лица

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Всемирная организация здравоохранения сообщила, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса nCoV преждевременно.

  • В городе Ухань (Китай), где началось распространение смертельного коронавируса, объявили бессрочный карантин.

  • Также власти Китая отменили все спортивные соревнования как минимум до апреля из-за риска распространения смертельного заболевания.

  • Коронавирус nCoV присутствует в двух подвидах: MERS и SARS. Они различаются по первичным симптомам и могут приводить к вирусной пневмонии.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Великобритания
Теги
болезнь медицина вирус
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