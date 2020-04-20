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/ Пульмонология

Медики заявили о необратимых последствиях коронавируса для здоровья

3.9т
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Коронавирус COVID-19 поражает не только легкие, но и другие органы человека. В то же время даже после того, как пациент поборол болезнь, полностью восстановиться ему не удастся.

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К такому выводу пришли врачи и ученые из США и Китая. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В частности, кардиолог из Йельского университета доктор Харлан Крумгольц утверждает, что COVID-19 – не просто нарушение дыхания. Болезнь влияет на сердце, печень, почки, кровеносную и эндокринные системы, а также мозг человека. А кардиолог Джозеф Бреннан заявляет, что коронавирус приводит к долгосрочным последствиям для организма, которые могут быть даже необратимыми.

Медики заявили о необратимых последствиях коронавируса для здоровья

Врач из Гонконга Оуэн Цанг Так-инь отмечает, что у некоторых людей, которые победили коронавирусом, может возникать снижение функции легких на 20-30%.

В другом исследовании китайских ученых говорится, что многие люди, которые пережили легкие и тяжелые формы коронавируса, до сих пор не смогли вернуться к нормальной жизни. В частности, врачи исследовали 34 пациента с COVID-19 во время госпитализации и после нее, и выяснили, что в некоторых выздоровевших нарушалась функция печени.

Еще одно наблюдение за пациентами в Китае говорит о том, что в 12% из них проявлялась сердечная недостаточность после выздоровления от коронавируса. Медики связывают это с тем, что во время осложнений болезни легкие плохо обеспечивают организм кислородом, что и приводит к проблемам с сердцем.

Медики заявили о необратимых последствиях коронавируса для здоровья

Ученые вспоминают, как родственник нового штамма коронавируса, SARS-CoV, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, привел к поражению легких у трети пациентов. Эти симптомы проявлялись еще в течение 15 лет.

Тогда как у трети пациентов, переболевших Ближневосточным респираторным синдромом MERS в 2013 году (тоже один из штаммов коронавируса), наблюдалось рубцевание легких – фиброз.

В связи с этим, исследователи признают, что, скорее всего, пациенты, которые выздоровели после COVID-19, тоже будут страдать от длительного поражения легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что некоторые пациенты, у которых коронавирус подтвердили лабораторно, могут не испытывать проблем с дыханием.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
Китай Гонконг
Тег
вирус
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