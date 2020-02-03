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/ Пульмонология

Медик рассказал, как спас от коронавируса необычными лекарствами

1.9т
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Доктор из Таиланда заявил, что сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда, медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

"Я лечил пациента с тяжелым состоянием, и результат был очень удовлетворительным. Состояние пациента улучшилось в течение 48 часов. И результат теста также изменился с положительного на отрицательный в течение 48 часов , – сказал Атипорнванич.

Медик рассказал, как спас от коронавируса необычными лекарствами

Медик рассказал, как спас от коронавируса необычными лекарствами

Чиновники на пресс-конференции сказали, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациента нет никаких следов вируса.

Вместе с тем, как сообщает издание, ранее директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Национальных институтах здравоохранения США доктор Энтони Фаучи заявил, что в настоящее время нет проверенных эффективных лекарств для лечения вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 3 февраля достигло 362 человека. В Китае погиб 361, еще один – на Филиппинах.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Таиланд
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