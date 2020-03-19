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/ Пульмонология

Медик объяснил, почему жара не спасет от коронавируса

1.4т
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Никакая жара, в том числе и самая горячая сауна, не сможет вылечить пациента, который заразился коронавирусом COVID-19.

В этом заверил белорусский врач-реаниматолог Дмитрий Салошкин. Его слова цитирует сообщает "Радио Свобода".

"Если вы сидите в сауне, а человек перед вами кашлянул куда-то на полку, тогда да, если там сухой воздух температуры 100 градусов, вирус погибнет довольно быстро. Но даже если вы сидите в сауне, температура тела остается стабильной. Так что носитель этого вируса выйдет и снова будет кашлять, распространяя вирус", – убеждает медик.

Жара не спасет от коронавируса

Жара не спасет от коронавируса

Отметим: о том, что COVID-19 якобы можно "травить" баней, ранее сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме этого, он посоветовал мыть руки водкой и принимать "внутрь 100 грамм".

"Я когда-то обмолвился о том, что людям нужно, чтобы бороться с различными вирусами, в том числе и с этим, – чаще ходить в сухую баню. Поскольку коронавирус не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает", – уверял белорусский лидер.

Зато Салошкин подчеркивает, что сауна за счет температуры может разве что "автоматически" проводить дезинфекцию, но в теле человека нельзя достичь такой сильной температуры.

Врач добавил, что другие "народные средства", такие как чеснок и лук, тоже не действенны в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что настоящие рекомендации против нового китайского вируса дают только медики и именно к ним стоит прислушаться.

Отметим, что во Всемирной организации здоровья нет исследований, которые бы показывали, что коронавирус COVID-19 погибает при температуре 60 градусов.

А водка недостаточно эффективна для очистки рук и совсем неэффективна против вирусов в организме. Руки рекомендуют мыть средствами дезинфекции, содержащие не менее 60% спирта, или просто мылом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал просто психозом распространение в мире коронавируса и реакцию людей на происходящее. По его мнению, мир может больше пострадать от паники, чем от самого китайского вируса.

  • Еще ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил убеждение, что народные методы лечения простудных заболеваний – сало, чеснок и лук – будут самыми действенными в борьбе с коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Советы врачей Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Теги
вирус жара
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