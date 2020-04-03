Маски не спасают от коронавируса: ВОЗ дала объяснение

Сама по себе медицинская маска не может служить гарантией защиты от коронавируса COVID-19.
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Как заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, маски не требуются здоровым людям.
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"Наша позиция не изменилась. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также те люди, которые ухаживают за больными, к примеру дома, должны носить маски, так как они могут заразиться", – отметил он.
По словам представителя ВОЗ, маску следует использовать вместе с другими мерами защиты. При этом во время ношения маски все равно не нужно касаться лица.
"Проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук", – добавил Язаревич.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
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