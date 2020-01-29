"Маски не помогут!" Супрун развенчала мифы о страшном коронавирусе из Китая

Эк-министр охраны здоровья Ульяна Супрун выступила против развертывания паники вокруг китайского коронавируса, опровергнув распространенные мифы о нем.
В блоге для "Нового времени" она призвала сохранять спокойствие. Никакого апокалипсиса от ухаского вируса, по ее словам, не предвидится.
Супрун собрала основные факты о вирусе:
уханский вирус передается от человека к человеку.
Чтобы защититься, рекомендуется часто и тщательно мыть руки водой и мылом, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.
Супрун развенчала мифы о страшном коронавирус из Китая
По симптомам похож на острую респираторную инфекцию – в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.
Если чувствуете, что заболели – оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.
Также она отметила, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок из Китая или экзотических фруктов.
"На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае – эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов", – написала она .
По словам Супрун, от коронавируса (как и от обычной простуды или гриппа) не помогут:
БАДы,
иммуномодуляторы,
защитные маски,
гомеопатия,
лук,
оксолиновая мазь,
вакцины.
Чтобы сделать себя менее уязвимым к любым болезням, всегда актуально придерживаться общих рекомендаций:
мойте руки;
сбалансировано питайтесь;
пейте достаточно жидкости;
проветривайте и увлажняйте помещения;
занимайтесь спортом и будьте физически активными;
позаботьтесь о достаточном количестве сна.
"В таких условиях крайне важно не терять навык мыслить критически. Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количества смертей будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса не существует)", – добавила Супрун.
Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV состоянию на утро 29 января резко выросла до 6062, погибли уже 134 человека.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.