"Маски не помогут!" Супрун развенчала мифы о страшном коронавирусе из Китая

Эк-министр охраны здоровья Ульяна Супрун выступила против развертывания паники вокруг китайского коронавируса, опровергнув распространенные мифы о нем.

В блоге для "Нового времени" она призвала сохранять спокойствие. Никакого апокалипсиса от ухаского вируса, по ее словам, не предвидится.

Супрун собрала основные факты о вирусе:

уханский вирус передается от человека к человеку.

Чтобы защититься, рекомендуется часто и тщательно мыть руки водой и мылом, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.

Супрун развенчала мифы о страшном коронавирус из Китая

По симптомам похож на острую респираторную инфекцию – в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.

Если чувствуете, что заболели – оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

Также она отметила, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок из Китая или экзотических фруктов.

"На фруктах несколько суток могут быть вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае – эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов", – написала она .

По словам Супрун, от коронавируса (как и от обычной простуды или гриппа) не помогут:

БАДы,

иммуномодуляторы,

защитные маски,

гомеопатия,

лук,

оксолиновая мазь,

вакцины.

Чтобы сделать себя менее уязвимым к любым болезням, всегда актуально придерживаться общих рекомендаций:

мойте руки;

сбалансировано питайтесь;

пейте достаточно жидкости;

проветривайте и увлажняйте помещения;

занимайтесь спортом и будьте физически активными;

позаботьтесь о достаточном количестве сна.

"В таких условиях крайне важно не терять навык мыслить критически. Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количества смертей будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса не существует)", – добавила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV состоянию на утро 29 января резко выросла до 6062, погибли уже 134 человека.

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