Маска, таблетка и спрей: врач сказала, как спастись от коронавируса

Семейный врач Рита Гофман рассказала, что в случае заражения коронавирусом-2019-nCoV течение болезни можно существенно облегчить при условии правильных мер, включая противовирусные препараты и медицинские маски.

"Если люди разумно подходят к острым респираторным инфекциям, если они умеют с ними бороться, то они точно так же легко будут переносить коронавирус, как птичий и свиной грипп", – сказала она OBOZREVATEL.

"У нас было много случаев, когда люди, болея свиным или птичьим гриппом, переносили его как ОРЗ", – заметила медик.

Врач сказала, как спастись от коронавируса

По ее словам, "имеет значение, как человек себя ведет, насколько вовремя он предпринимает профилактические меры". "Поскольку заражение в основном происходит через носоглотку от одного человека к другому, каждый день необходимо промывать носоглотку при помощи спрея, держать наготове противовирусные средства – амиксин или амизон. Они не считаются эффективными противовирусными средствами, но при этом прекрасно работают. Это поможет локализовать инфекцию и улучшить местный иммунитет".

Не менее важны и "элементарные требования гигиены, о которых все знают, но мало соблюдают", например, частое мытье рук, – заметила врач.

По ее словам, в качестве профилактики может применяться медицинская маска. Но следует помнить о том, что "маску меняют каждые 2,5-3 часа". "Маска не лечит – маска защищает, создает барьер при определенной ситуации, если человек находится в людном месте. Но по улице в маске ходить смешно", – пояснила врач.

Она подчеркнула, что тяжелая форма коронавируса протекает очень быстро – "как чиркнуть спичкой". Поэтому медик порекомендовала немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Как писал OBOZREVATEL, от коронавируса в Китае уже скончался 81 человек, число зараженных достигло 2744. Смертельный коронавирус добрался до Австралии, Малайзии и Франции. В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом другого штамма.

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