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/ Пульмонология

Маска, таблетка и спрей: врач сказала, как спастись от коронавируса

1.3т
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Семейный врач Рита Гофман рассказала, что в случае заражения коронавирусом-2019-nCoV течение болезни можно существенно облегчить при условии правильных мер, включая противовирусные препараты и медицинские маски.

"Если люди разумно подходят к острым респираторным инфекциям, если они умеют с ними бороться, то они точно так же легко будут переносить коронавирус, как птичий и свиной грипп", – сказала она OBOZREVATEL.

"У нас было много случаев, когда люди, болея свиным или птичьим гриппом, переносили его как ОРЗ", – заметила медик.

Врач сказала, как спастись от коронавируса

Врач сказала, как спастись от коронавируса

По ее словам, "имеет значение, как человек себя ведет, насколько вовремя он предпринимает профилактические меры". "Поскольку заражение в основном происходит через носоглотку от одного человека к другому, каждый день необходимо промывать носоглотку при помощи спрея, держать наготове противовирусные средства – амиксин или амизон. Они не считаются эффективными противовирусными средствами, но при этом прекрасно работают. Это поможет локализовать инфекцию и улучшить местный иммунитет".

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Не менее важны и "элементарные требования гигиены, о которых все знают, но мало соблюдают", например, частое мытье рук, – заметила врач.

По ее словам, в качестве профилактики может применяться медицинская маска. Но следует помнить о том, что "маску меняют каждые 2,5-3 часа". "Маска не лечит – маска защищает, создает барьер при определенной ситуации, если человек находится в людном месте. Но по улице в маске ходить смешно", – пояснила врач.

Она подчеркнула, что тяжелая форма коронавируса протекает очень быстро – "как чиркнуть спичкой". Поэтому медик порекомендовала немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Как писал OBOZREVATEL, от коронавируса в Китае уже скончался 81 человек, число зараженных достигло 2744. Смертельный коронавирус добрался до Австралии, Малайзии и Франции. В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом другого штамма.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус 2019-nCoV Эксклюзив
Персона
Рита Гофман
Место
Украина
Тег
вирус
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Срочно святого петю-термосеносца на сцену. Он усех спасёт.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А как свиноpылым на кастрюли да на пятаки свиные маски натянуть?
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