Маска против коронавируса: врач рассказала, как носить медицинскую повязку

В связи с интенсивным распространением коронавируса COVID-19, врачи и ученые предложили ряд профилактических мер, которые помогут уберечься от заражения. В частности, эксперты рекомендуют надевать защитные медицинские маски в плохо вентилируемых местах массового скопления людей, а также в том случае, если вы сами заражены.

Однако такой простой аксессуар, как медицинская маска, также требует соблюдения некоторых правил, при которых она окажется эффективной. "Далеко не все носят маску правильно, – рассказала MedOboz семейный врач Наталья Деменко. – Огромной ошибкой является хотя бы даже то, что многие носят маску даже на улице. Ведь на свежем воздухе без маски риск подхватить вирус гораздо ниже: во-первых, из-за низкой концентрации патогена в окружающей среде, во-вторых, под маской при длительном ее ношении создаются негативные условия для формирования иммунного ответа".

Медицинская маска - простой аксессуар, но им нужно уметь пользоваться Правда

Эксперт озвучила несколько важных правил, которые следует соблюдать:

– Надевайте маску перед тем, как войти в зону повышенного риска (например, до того, как спуститься в метро, войти в общественный транспорт и т.д.).

– Перед тем, как вынуть маску из упаковки, вымойте руки. Надевая маску, не касайтесь руками ее внутренней части (той, что будет контактироваться с лицом).

– Маска должна покрывать полностью нос и рот (верхний зажим нужно зафиксировать так, чтобы не было просвета между маской и кожей, нижняя часть должна полностью покрыть подбородок).

– Не касайтесь маски руками, если контакт произошел, продезинфицируйте руки.

– Не носите маску дольше, чем указано в инструкции к ее использованию (обычно они рассчитаны на использование от 1 до 5 часов).

– Медицинская повязка – одноразовая: сняв ее единожды или сместив, повторно надевать уже нельзя.

– Если маска отсырела (например, вы в нее чихнули или покашляли, или она стала влажной из-за конденсата), немедленно смените аксессуар.

– После контакта с зараженным человеком (например, если вы ухаживаете за инфицированным) снимите и утилизируйте маску сразу же, как покинете помещение.

– Выйдя на свежий воздух, снимите маску, не касаясь ее внутренней поверхности (обычно снимается за ушные петли), перед утилизацией заверните в полиэтиленовый пакет, затем хорошо вымойте руки с мылом или тщательно обработайте антисептиком. Не кладите использованную маску в сумку или карман.

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