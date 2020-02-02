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/ Пульмонология

Максимальная готовность: Гончарук рассказал об угрозе коронавируса в Украине

1.4т
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Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом: в каждой области есть как минимум по две бригады инфекционистов.

Об этом 2 февраля в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Алексей Гончарук, подчеркнув, что украинские специалисты находятся в постоянной координации с Всемирной организацией здравоохранения.

"У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий. Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кому нужно сообщать", – рассказал он.

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Гончарук отметил, что в Украине не подтвердилось ни одно подозрение на коронавирус.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, недавно в СБНО заявили, что в Украине пока нет смысла принимать экстренные меры относительно коронавируса.

Состоянием на 2 февраля число жертв коронавируса превысило 300 человек, а общее количество больных – более 14 тысяч человек.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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