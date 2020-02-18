"Лучший инкубатор": медик возложил надежду на прорыв в изучении коронавируса благодаря Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в порту Японии из-за десятков зараженных коронавирусом, может помочь в прорыве в изучении болезни.
По словам доктора Энтони Фаучи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, с помощью судна можно выявить потенциальные способы передачи COVID-2019, передает Reuters.
"У вас не может быть лучшего инкубатора для инфекции", – сказал он.
Медик возложил надежду на прорыв в изучении коронавируса
Скриншот из видео
‘You couldn't have a better incubator for infection’: Dr. Anthony Fauci of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases said the Diamond Princess cruise ship could reveal potential ‘modalities of transmission’ about the coronavirus https://t.co/MN6eTShda4 pic.twitter.com/xWxR8quGch— Reuters (@Reuters) February 18, 2020
Как писал OBOZREVATEL ранее, еще 88 человек заразились новым коронавирусом COVID-2019 на круизном лайнере Diamond Princess.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.