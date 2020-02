"Лучший инкубатор": медик возложил надежду на прорыв в изучении коронавируса благодаря Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в порту Японии из-за десятков зараженных коронавирусом, может помочь в прорыве в изучении болезни.

По словам доктора Энтони Фаучи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, с помощью судна можно выявить потенциальные способы передачи COVID-2019, передает Reuters.

"У вас не может быть лучшего инкубатора для инфекции", – сказал он.

‘You couldn't have a better incubator for infection’: Dr. Anthony Fauci of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases said the Diamond Princess cruise ship could reveal potential ‘modalities of transmission’ about the coronavirus https://t.co/MN6eTShda4 pic.twitter.com/xWxR8quGch