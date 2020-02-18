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/ Пульмонология

"Лучший инкубатор": медик возложил надежду на прорыв в изучении коронавируса благодаря Diamond Princess

1.4т
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Круизный лайнер Diamond Princess, который находится на карантине в порту Японии из-за десятков зараженных коронавирусом, может помочь в прорыве в изучении болезни.

По словам доктора Энтони Фаучи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, с помощью судна можно выявить потенциальные способы передачи COVID-2019, передает Reuters.

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"У вас не может быть лучшего инкубатора для инфекции", – сказал он.

Медик возложил надежду на прорыв в изучении коронавируса

Медик возложил надежду на прорыв в изучении коронавируса

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, еще 88 человек заразились новым коронавирусом COVID-2019 на круизном лайнере Diamond Princess.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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