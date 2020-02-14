Лишь здоровых: Скалецкая сделала новое заявление об эвакуации украинцев из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что никакой задержки с эвакуацией украинцев, которые сейчас находятся в охваченном смертельным вирусом в Китае, нет.
Самолет за ними вылетит уже во вторник, 18 февраля, а вернется на следующий день, 19 февраля. Правда, на борт возьмут только здоровых людей. Об этом она рассказала в эфире программы "Право на владу" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"В Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми. Сначала их проверят китайские власти и только тогда позволят выпустить. Затем так же проведет проверку украинская бригада врачей", – сказала глава Минздрава.
Зоряна Скалецкая
Она добавила, что те же медики будут сопровождать украинцев на борту самолета, а потом останутся с ними и в изоляции.
Также министр подчеркнула, что по прилету в Украину всех пассажиров сразу посадят в автобус и отвезут в место, где они не менее 14 дней будут находиться на карантине. Правда, где именно это будет, пока неизвестно. Сейчас, отметила Скалецкая, рассматривают четыре места, согласовывают различные детали и условия.
Кроме этого, глава Минздрава заявила: если у кого-то из украинцев признаки болезни проявятся уже в самолете, то таких сразу повезут в больницу.
"Никакой задержки нет. Имеет место планомерная, размеренная, рассудительная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие украинских граждан в Украину. Но в то же время – дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного занесения и распространения заболевания, которое сейчас в Китае", – утверждает министр.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Также у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом из Китая заразилось два украинца.
Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй в связи со стремительным распространением по ее территории опасного коронавируса 2019-nCoV.
На эвакуацию из провинции Хубэй (Китай) согласились более 50 украинцев.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая признала, что дата эвакуации украинцев из Китая, где бушует вспышка смертельного коронавируса 2019-nCoV, остается неопределенной.
После в Минздраве заявили, что Украина готовит условия для эвакуации 53 своих граждан из китайской провинции Хубэй, где объявлен карантин из-за коронавируса 2019-nCoV.
Украинец из Киева, проживающий в Китае в самом центре распространения смертельного коронавируса – городе Ухань, отказался возвращаться на Родину в рамках эвакуации из-за невесты.
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