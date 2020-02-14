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/ Пульмонология

Лишь здоровых: Скалецкая сделала новое заявление об эвакуации украинцев из Китая

1.3т
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что никакой задержки с эвакуацией украинцев, которые сейчас находятся в охваченном смертельным вирусом в Китае, нет.

Самолет за ними вылетит уже во вторник, 18 февраля, а вернется на следующий день, 19 февраля. Правда, на борт возьмут только здоровых людей. Об этом она рассказала в эфире программы "Право на владу" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми. Сначала их проверят китайские власти и только тогда позволят выпустить. Затем так же проведет проверку украинская бригада врачей", – сказала глава Минздрава.

Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая

Она добавила, что те же медики будут сопровождать украинцев на борту самолета, а потом останутся с ними и в изоляции.

Также министр подчеркнула, что по прилету в Украину всех пассажиров сразу посадят в автобус и отвезут в место, где они не менее 14 дней будут находиться на карантине. Правда, где именно это будет, пока неизвестно. Сейчас, отметила Скалецкая, рассматривают четыре места, согласовывают различные детали и условия.

Кроме этого, глава Минздрава заявила: если у кого-то из украинцев признаки болезни проявятся уже в самолете, то таких сразу повезут в больницу.

"Никакой задержки нет. Имеет место планомерная, размеренная, рассудительная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие украинских граждан в Украину. Но в то же время – дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного занесения и распространения заболевания, которое сейчас в Китае", – утверждает министр.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
вирус
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Никакой задержки нет. Имеет место планомерная, размеренная, рассудительная процедура принятия решений." - Ну да, разумеется. Никакого отступления нет, имеет место предусмотренное Генштабом сглаживание линии фронта. :) Эта Зоряна точно Скалецкая? Не Шкиряцкая, часом? Уж больно стиль общения с народом характерный. :)
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