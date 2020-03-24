Летом передышка, к осени – обострится: вирусолог дала прогноз по пандемии коронавируса в Украине

Летом вспышка коронавируса Covid-19 в Украине может приостановиться, однако уже к осени она снова возобновится.

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Об этом рассказала вирусолог и доктор наук Алла Мироненко в интервью журналу "Новое время". Она уточнила, что летом случаи заболевания коронавирусом все же будут, однако не будет их массовости.

"Могу предположить только, что все-таки сезонность заболевания будет иметь место. До теплого времени как-то мы карантином дотянем. Летом будет передышка, а к осени мы должны быть готовы к тому, что у нас ситуация может опять обостриться", – рассказала Мироненко.

Она добавила, что в целом эпидемиям требуется около двух лет, чтобы пройти мир, при этом, в зависимости от сезонности, волны заболевания в разных полушариях могут чередоваться.

"Но нам все равно придется получить иммунитет. Пока в отсутствие вакцины в стране я вижу только один путь – переболеть. Другое дело, что защитить нужно стариков. Потому, если нам удастся сгладить кривую заболеваемости на осень, дать возможность пожилым людям болеть под качественным медицинским надзором и не повально – это будет хорошим результатом", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские ученые заявили, что коронавирус, вспышку которого впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань, мог быть занесен на эту территорию упавшим из космоса метеоритом.

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