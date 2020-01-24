Лекарство есть: медики нашли эффективное лечение коронавируса

Смертельно опасный коронавирус, который впервые проявился в Китае, к настоящему времени распространился уже на более 10 стран и унес жизни, согласно последним данным, 26 человек.

Специфического лечения для инфицированных пациентов нет. При этом биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc предлагает в качестве возможной терапии коронавируса препарат для лечения лихорадки Эбола, передает Аljazeera.

Так, представитель компании заявил, что в настоящее время рассматривается возможность использования экспериментального лечение вируса Эбола для лечения коронавирусной инфекции.

"Gilead ведет активные дискуссии с исследователями и клиницистами в Соединенных Штатах и ​​Китае относительно продолжающейся вспышки коронавируса в Ухане и потенциального использования ремдесивира в качестве исследовательского лечения", - говорится в заявлении фармкомпании.

При этом в тексте говорится, что об этом препарате нет никаких противовирусных данных, которые бы показали активность против коронавируса, однако тестирование на животных показало, что препарат эффективен против этой инфекции.

Как известно, главная опасность инфекции – осложнение в виде вирусной пневмонии. При этом в группе риска люди с ослабленным иммунитетом: дети и беременные, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

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