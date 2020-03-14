Лекарств для профилактики коронавируса нет! В Украине разоблачили громкий фейк

В Украине запустили громкий фейк о якобы найденном средстве профилактики коронавируса – препарате "Декасан", который содержит антисептик декаметоксин. Последний якобы защищает от смертельной инфекции.

В центре скандала оказалось информационное агентство УНИАН, во время пресс-конференции в котором украинские ученые Валентин Ковальчук и Ирина Дзюблик и представили резонансное исследование.

Они утверждают, что обнаружили положительный эффект и действенность "Декасана" в лабораторных условиях, хотя ни в одном серьезном научном издании свое исследование не опубликовали. Кроме того, "медики" дали четкие "рекомендации", как и что делать, в какой дозировке использовать препарат. В частности, речь шла о "ингаляции дважды в день небулайзером с декасаном".

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На фейковую новость обратили внимание журналисты проекта "По ту сторону новостей". На своей странице в Facebook они назвали ученых шарлатанами, которые пытаются нажиться на панике вокруг коронавируса. Более того, по официальным же данным Министерства здравоохранения Украины, рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, не существует. Это самое заявляет и ВОЗ.

"Если нет официальных публикаций исследований, то такие заявления нужно воспринимать очень критично", – говорится в сообщении. Для подтверждения слов журналисты пообщались с врачом-инфекционистом Юрием Жигаревым.

"Аэрозоль (использование небулайзера. - Ред.) действует в нижних дыхательных путях. Если мы говорим о слизистой носа, где цепляется любой вирус, то в небулайзере смысла нет. Нет смысла использовать небулайзер, если у вас просто насморк или если у вас нет признаков болезни в целом. Если вирус уже попал в верхние дыхательные пути, то его уже ничем не догонишь. Никаким декасаном, ничем. С научной точки зрения использовать небулайзер для профилактики нет никакого смысла", – сказал Жигарев.

Он также посоветовал следить за тем, чтобы слизистые оболочки не были пересушенные, промывать их. Например, промывать нос, когда приходишь с улицы – это помогает механически вымыть вирус из организма.

Ранее о неэффективности "Декасан", производителем которого является скандальная фармацевтическая компания "Юрия-Фарм", писал MED GOblin.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые утверждают, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки и уже дала первый успешный результат в испытаниях на мышах. Исследователи надеются, что вакцина будет готова к испытаниям на людях к июлю 2020 года.

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