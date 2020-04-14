Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Лечение коронавируса препаратом "Плаквенил": Минздрав обозначил риски

1.2т
Читать материал на украинском

Для применения препарата "Плаквенил" в комплексном лечении коронавируса пациент должен предоставить свое согласие на это. Кроме того, ни в коем случае нельзя его принимать без рекомендаций врача.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге 14 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В середине марта были соответствующие заявления от врачей США, от европейских врачей об удачном использовании этого препарата в комплексной терапии для лечения коронавируса. Также этот препарат был внесен в национальные стандарты протокола лечения как экспериментальный", – отметил глава ведомства.

"Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата: очень четко прописано о предоставлении информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но я еще раз хочу подчеркнуть – никакого самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может", – подчеркнул Сетпанов.

Он объяснил, что "Плаквенил" используется для лечения определенных ревматоидных заболеваний, в том числе системной красной волчанки. И после заявлений по поводу эффективного применения этого лекарства от коронавируса оно начало исчезать из аптек. Из-за этого под угрозой оказались люди, страдающие указанными заболеваниями.

"Мы заботимся обо всех наших гражданах и провели переговоры с производителем о дополнительных поставках этого препарата в аптеки. Но, с другой стороны, нам было нужно улучшить контроль за оборотом этого препарата. Именно поэтому он будет внесен в программу "Доступные лекарства" и будет продаваться только по электронным рецептам", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости