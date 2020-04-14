Лечение коронавируса препаратом "Плаквенил": Минздрав обозначил риски

Для применения препарата "Плаквенил" в комплексном лечении коронавируса пациент должен предоставить свое согласие на это. Кроме того, ни в коем случае нельзя его принимать без рекомендаций врача.

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Об этом на брифинге 14 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В середине марта были соответствующие заявления от врачей США, от европейских врачей об удачном использовании этого препарата в комплексной терапии для лечения коронавируса. Также этот препарат был внесен в национальные стандарты протокола лечения как экспериментальный", – отметил глава ведомства.

"Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата: очень четко прописано о предоставлении информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Но я еще раз хочу подчеркнуть – никакого самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может", – подчеркнул Сетпанов.

Он объяснил, что "Плаквенил" используется для лечения определенных ревматоидных заболеваний, в том числе системной красной волчанки. И после заявлений по поводу эффективного применения этого лекарства от коронавируса оно начало исчезать из аптек. Из-за этого под угрозой оказались люди, страдающие указанными заболеваниями.

"Мы заботимся обо всех наших гражданах и провели переговоры с производителем о дополнительных поставках этого препарата в аптеки. Но, с другой стороны, нам было нужно улучшить контроль за оборотом этого препарата. Именно поэтому он будет внесен в программу "Доступные лекарства" и будет продаваться только по электронным рецептам", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 апреля Степанов заявил, что в ближайшее время Украина получит партию препарата "Плаквенил", которого хватит для 20 тысяч человек. По его словам, сейчас это фактически единственное лекарство от коронавируса.

Препарат "Плаквенил", который Минздрав Украины одобрил для лечения коронавируса, также применяют и в Италии, однако там предупреждают, что его свойства в лечении COVID-19 пока не обоснованы.

В частности, лекарство противопоказано нескольким категориям пациентов, поскольку в некоторых случаях может даже привести к смерти.

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