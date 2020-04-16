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/ Пульмонология

Лечение COVID-19 "Плаквенилом": в Китае огласили неутешительные результаты

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Противомалярийный препарат гидроксихлорохин "Плаквенил" не ускорил выздоровление пациентов с коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщили китайские ученые после серии обследований, передает Daily Mail.

Результаты лечения показали, что пациенты, которые принимали препарат, страдали меньшим количеством симптомов. Однако их время выздоровления было таким же, как и у больных, которые не принимали "Плаквенил".

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Врачи из городов Ухань и Хубэй проверили гидроксихлорохин на 75 пациентах с COVID-19 и сравнили их результаты с 75 пациентами, которые не получали препарат. Больные получали лекарства в течение двух или трех недель в зависимости от тяжести их болезни, и все они были проверены через 28 дней после постановки диагноза.

"Общий 28-дневный отрицательный коэффициент конверсии не отличался между группами, которые получали стандартную помощь плюс гидроксихлорохин и без него", – отметили врачи.

Медики сообщили, что у 85,4% людей, принимающих гидроксихлорохин, тест COVID-19 дал отрицательный результат. Однако у 81,3% выздоровевших, которые не принимали лекарство, также не нашли болезнь.

"Плаквенил"

"Плаквенил"

Исследователи добавили, что применение "Плаквенила" приводит только к "большему облегчению клинических симптомов, чем стандартное лечение у пациентов, госпитализированных с COVID-19". При этом наиболее распространенным побочным эффектом была диарея (10% пациентов).

Отмечается, что это вторая неудача испытаний лекарства, после того как Бразилии обнаружили, что у пациентов появились проблемы с сердцем.

"Плаквенил"

"Плаквенил"

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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