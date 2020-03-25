Курение повышает риск тяжелого течения коронавируса

Карантин, связанный с пандемией коронавируса COVID-19 в мире, является веским поводом отказаться от такой вредной привычки, как курение. Поскольку, как накануне сообщили в Национальном институте наркотической зависимости США, вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции у курильщиков увеличиваются более чем на 10%.

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Как говорится в сообщении, отчеты, полученные из Китая, свидетельствуют, что курильщики чаще относятся к группам пациентов с тяжелым или критическим течением COVID-19.

Курение повышает риски тяжелого течения COVID-19

В одном из исследований, обнародованном в Медицинском журнале Новой Англии говорится, что из 1099 пациентов тяжелые симптомы были зафиксированы у 173, и 16,9% из их курили, а 5,2% – ранее бросили эту привычку. Кроме того, среди пациентов с менее выраженными симптомами 11,8% были нынешними курильщиками и 1,3% – бывшими курильщиками.

Эксперты отмечают, что свидетельства о более тяжелых осложнениях коронавирусной инфекции у курильщиков совпадает с тяжелыми последствиями инфицирования и другими вирусами, в частности, сезонным гриппом и т.д.

Проведя аналогию с другими штаммами коронавирусов, эксперты предположили, что курильщикам также сложнее справляться с вирусными инфекциями, чем тем, кто не курит. Так, в исследовании небольшого числа пациентов с респираторным синдромом на Ближнем Востоке (MERS) в Южной Корее пациенты, которые курили, имели меньше шансов выжить, чем те, кто этого не делал. Были также некоторые доказательства того, что курильщики имели более высокие уровни белка DPP4, рецептора, который позволял коронавирусу MERS проникать в клетки легких, что может сделать их более восприимчивыми к атакам вируса.

И хотя новый коронавирус SARS-CoV2, использует другой рецептор для проникновения в клетки легких, который называется ACE2, эксперты все же призывают отказаться от этой привычки. В частности, они отмечают, что рецептор ACE2 активируется в клетках дыхательной системы курильщиков, а это может являться механизмом, с помощью которого патоген может вызвать тяжелые заболевания.

Кроме того, ученые напоминают, что курение (в том числе и вдыхание аэрозолей от электронных сигарет) наносит вред клеткам легких и снижает их способность к реагированию на инфекцию. Исследование на мышах показало, что инфицированные вирусом гриппа грызуны, подвергшиеся воздействию этих аэрозолей, показали повышенный уровень повреждения тканей и воспаления.

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