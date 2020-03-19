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/ Пульмонология

Кто в Италии умирает от коронавируса: журналистка провела показательный анализ

4.5т
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В Италии большинство жертв коронавируса – мужчины, средний возраст которых составляет 79 лет.

Об этом сообщает в Facebook украинcкая журналиcтка Марианна Сороневич, которая проживает в Риме. Основные тенденции ей удалось выделить после анализа данных Службы защиты гражданского населения Италии.

Отмечается, что пик смертельных случаев приходится на больных в возрасте 80-89 лет. В настоящее время научного объяснения этого явления нету. Среди умерших женщины составляют лишь 30%.

Стало известно, кто в Италии умирает от коронавируса

Стало известно, кто в Италии умирает от коронавируса

РБК-Украина

Кроме коронавируса, у умерших чаще всего встречались следующие патологии: инсульт, высокое давление, слабоумие, фибрилляция Альтеа, рак, сахарный диабет, почечная недостаточность.

48,5% из них имели 3 или более патологий; 27% имели 2 патологии; 25,1% – 1 патологию. Только 0.8% не имели никаких патологий.

У трех больных из четырех наблюдались высокая температура и затрудненное дыхание. Реже жаловались на сухой кашель.

Также Сороневич заметила, что люди моложе 50 лет, умершие от коронавируса, имели сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, психиатрические патологии, сахарный диабет, ожирение.

"Эпидемия в других странах отстает от Италии на 5-8 дней. Поэтому, итальянские данные помогают оценить и предсказать динамику развития эпидемии", – акцентировала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты отследили, что пожилой возраст, пол человека и его вредные привычки могут стать факторами, которые увеличивают риск умереть от коронавируса.

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Автор
Ирина Кулинич
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