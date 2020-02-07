Кто такой Ли Вэньлян и как он умер, фото

Врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым в Ухани обнаружил новый коронавирус и забил тревогу, несмотря на запрет о разглашении, умер в возрасте 34 лет.

У него осталась беременная жена и ребенок.

ОТмечается, что Ли приехал в Ухань на учебу в 2004 году, некоторое время практиковался в другом городе, но вернулся для работы в центральной больнице офтальмологом.

30 декабря 2019 года он диагностировал у пациента высокую вероятность опасного заболевания типа коронавирусных инфекций, после чего распространил данные об этом среди своих однокурсников и коллег.

Появление в сети тревожных сообщений привело к тому, что врача вызвали правоохранители и принудили его больше не сеять панику среди населения, - дальше данные о новой инфекции скрывались еще несколько недель.

6 января Ли Вэньлян заразился от одного из пациентов коронавирусом, через несколько дней после этого стали проявляться симптомы и уже через неделю мужчина был в карантине и в реанимации.

Из-за проблем с поставками тест-наборов, точный диагноз "коронавирус" Ли поставили только 1 февраля. Также больны ряд его коллег и членов семьи, включая родителей.

Около 20:58 6 февраля 2020 года он умер.

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