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/ Пульмонология

Коронавирус сбавил обороты: ВОЗ отчиталась о распространении COVID19

1.6т
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Число зараженных коронавирусом COVID19 в мире по состоянию на понедельник, 17 февраля, достигло отметки в 71 902 человека.

За пределами Китая заболели уже 694 человека и умерли 3. Свежие данные озвучили на брифинге представители Всемирной организации здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сообщили также о 1772 смертельных случаях. За последние 24 часа в Китае стало известно о 2051 новых случаях заболевания, которые включают как клинически, так и лабораторно подтвержденные. 94% новых случаев продолжают поступать из провинции Хубэй.

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Коронавирус сбавил обороты: ВОЗ отчиталась о распространении COVID19

Скриншот

"По мере поступления дополнительных данных из Китая начинаем получать более четкое представление о вспышке, о том, как она развивается и куда направлена. Сегодня Китай опубликовал документ с подробными данными о более чем 44 000 подтвержденных случаях COVID19. Эти данные помогают нам лучше понять возрастной диапазон пораженных людей, тяжесть заболевания и уровень смертности", – отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Коронавирус сбавил обороты: свежие данные ВОЗ

Коронавирус сбавил обороты: свежие данные ВОЗ

При этом он акцентировал, что данные свидетельствуют о снижении количества новых случаев COVID19, но эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно.

"Пока рано говорить о том, будет ли продолжаться указанное снижение. Каждый сценарий все еще находится на рассмотрении. Также очевидно, что COVID19 не так смертоносен, как другие коронавирусы, включая SARS и MERS", – добавил глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на круизном судне Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса, обнаружили 99 новых случаев заражения. Общее количество достигло 454.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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