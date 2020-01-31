Объявили ЧП из-за коронавируса: лекарств нет, а украинцы под угрозой

Смертельный коронавирус продолжает набирать обороты. Каждый день он уносит жизни десятков людей и "покоряет" все новые страны, продвигаясь, в том числе, и по Европе.

Украина в ближайшие дни ждет тесты, которые помогут обнаружить смертельную болезнь достаточно быстро. А вот нужных лекарств пока даже во всем мире нет. Поэтому МОЗ рекомендует в случае опасности лечить старыми препаратами, спасшими пациентов от коронавируса, бушевавшего в мире 17-18 лет назад.

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Ждем тесты и возвращаем украинцев из Китая

В ближайшие дни Украина получит первые 100 тестов для определения смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили в Минздраве. Сейчас медики заканчивают его испытания, и первые партии тестов отправят во многие страны, чтобы можно было быстро определять болезнь и бороться с ней.

Смертельный вирус появляется все в новых странах

ВОЗ объявил о чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением нового вируса. Это означает, что все страны должны объединить усилия против распространения коронавируса. Однако ограничивать путешествия и торговлю ВОЗ не стал.

Также представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что наша страна справится с вирусом в случае его появления. По его мнению, в Украине достаточно больниц, специалистов и оборудования.

Пока нет лекарства от этого вируса, Минздрав рекомендовал врачам использовать три препарата: рибавирин, рекомбинантный интерферон бета 1b и лопинавир/ритонавир. В рекомендациях говорится, что эти препараты использовались при лечении вируса ТОРС (SARS), родственного нынешнему коронавирусу. Он также возник в Китае в конце 2002 года, а к середине 2003 года он убил 800 человек. Предполагают, что его источником тоже стали летучие мыши.

Украина также возвращает своих граждан из Китая. В четверг в Киев прилетел первый самолет с украинцами, которые решили вернуться домой. Их встретили представители санслужбы, которые проверили температуру у каждого пассажира и отпустили по домам.

Тем временем в Украине умудрились скупить годовой запас медицинских масок в аптеках. Об этом сообщил Алексей Давыденко, владелец компании, которая занимается медицинскими товарами. Поставщик говорят, что даже закупить маски за рубежом теперь сложно. Крупный завод в Узбекистане по их производству теперь работает только на Китай.

Украинцам, которые вернулись из Китая, измерили температуру и отпустили Корреспондент

Испытывают лекарства от СПИДа

Сколько людей может убить этот вирус? Пока никто не может ответить на этот вопрос. По словам вирусолога Марка Харриса из университета Лидас в Великобритании, уровень смертности на сегодня составляет 2-3%. Это пока ниже чем у атипичной пневмонии (ТОРС или SARS), которая убила 10% людей из числа заразившихся.

Однако это пока никого не успокаивает, потому что никто не может сказать, когда заболевание пойдет на спад. Еще не найдено эффективного лекарства от этой болезни. Сейчас испытывают два препарата от СПИДа, которые теоретически могут бороться с 2019-nCoV. Потому что они нацелены на белок, который помогает этому смертельному вирусу размножаться.

Сейчас несколько международных групп работает и над созданием вакцины, которую обещают летом, а возможно и раньше.

Но главная опасность, чтобы вирус не попал в страны со слабой медициной, например, в страны Африки. Иначе, если инфекция распространится по всему миру, то жертв может быть намного больше.

Также известно, что коронавирус в основном убивает пожилых людей, которые имеют хронические заболевания – диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Самая молодая жертва вируса 36-летний житель Ухани, у которого, кстати, не было проблем со здоровьем.

В Китае скупают маски

Еще один вопрос, которым задаются медики, станет ли коронавирус пандемичным. Т.е. будет ли он каждый год возвращаться и циркулировать подобно вирусу гриппа. Если да, то сдерживать его можно будет только вакцинами. Его опасность еще и в том, что распространять вирус могут даже зараженные люди, у которых нет симптомов болезни. Т.е. они переносят его легко.

Каждый день появляются новые заболевшие

По последним данным на утро 31 января, коронавирусом заразились 9976 человек, 213 погибли. Более 140 подтвержденных случаев за пределами Китая. В Италии уже есть двое больных – оба туристы из Поднебесной. Также два случая в России, там тоже заболели китайцы. В Великобритании вирус подхватили два члена одной семьи. Шестой случай подтвердили во Франции.

Еще пять случаев заражения обнаружили в Таиланде, так что общее число заболевших 19 человек. Еще трое больных зарегистрированы в Японии, теперь их всего 17. Есть случаи заражения в Малайзии, Сингапуре, на Тайване, Австралии, в Южной Корее, США, Вьетнаме, Германии, Канаде, в ОАЭ, Индии, Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке.

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