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/ Пульмонология

Коронавирусом заразится до 70% человечества: ученый испугал прогнозом

1.4т
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Эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 не стихнет, и через год этой смертельной болезнью заразиться уже от 40 до 70 процентов человечества.

Такое "предсказанием" поделился эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич. Об этом сообщает Atlantic reports.

По его словам, в будущем у многих из зараженных людей не будут наблюдаться столь серьезные последствия заболевания и даже не проявляться какие-то его симптомы. Именно поэтому, считает медик, вирус нельзя остановить.

Коронавирусом заразится до 70% человечества: ученый испугал прогнозом

"Такие вирусы, как SARS, MERS и птичий грипп, в итоге были частично локализованы, потому что они были более интенсивными и имели более высокий уровень смертности", – привел пример Липсич.

Он также напомнил, что в первые месяцы эпидемии свиного гриппа H1N1 казалось, будто от него умирает каждый десятый пациент. Пока не выяснилось, что большинство зараженных переносили заболевание на ногах и даже не обращались к врачу. И вот когда эти случаи добавили в общую статистику, то уровень смертности мгновенно упал до 0,1%.

По мнению эпидемиолога из Гарварда, по этому показателю COVID-19 сильно уступает своим предшественникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые и эксперты по болезням заявили, что вспышку коронавируса в Ухане скоро могут объявить пандемией – эпидемией всемирного масштаба.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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