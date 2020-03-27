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/ Пульмонология

Коронавирусом можно заразиться повторно: кто в опасности

3.1т
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Повторное заражение коронавирусом, как и в случае с любым острым респираторным заболеванием, является обычным явлением среди тех, кто не соблюдает санитарные предписания.

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Об этом заявила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак в интервью УНИАН.

"В прошлом, в позапрошлых годах, были ОРЗ, которые не диагностировали как коронавирус из-за того, что не было соответствующих тест-систем. Но были повторные заболевания: переболел и снова заболел. Возвращение инфекции – обычное явление. Люди, которые не доедают (употребляют мало белка), не досыпают, находятся в стрессе, могут болеть ОРЗ повторно неоднократно", – пояснила она.

Коронавирусом можно заразиться повторно: кто в опасности

Коронавирусом можно заразиться повторно: кто в опасности

Парламентская газета

Биолог подчеркнула, что в ситуации с COVID-19 главное – регулярно мыть руки, не трогать лицо, глаза, рот руками.

Постоянное ношение масок, по словам Жолобак, неоправданно. "Их нужно надевать инфицированному, больному, чтобы не заразить окружающих, или же здоровому кратковременно в помещении, в местах массового скопления людей, если вы хотите частично уменьшить контакт с мелкодисперсными каплями, находящимися в воздухе и, возможно, содержащими частицы какого-либо возбудителя. Если же не снимать ее часами, то такое поведение только увеличивает вероятность заражения", – рассказала биолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае зарегистрировали сотни повторных случаев заражения коронавирусом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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