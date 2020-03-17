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/ Пульмонология

Коронавирусом будут заражаться годами: в США дали прогноз

5.4т
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Эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или несколько лет даже после окончания пандемии.

Своим прогнозом в комментарии Washington Post поделился американский профессор-эпидемиолог Джастин Лесслер.

"Это может произойти в течение мучительных 6-12 месяцев, или может распространиться на более управляемые несколько лет", – заявил он.

Коронавирусом будут заражаться годами: в США дали прогноз

Коронавирусом будут заражаться годами: в США дали прогноз

ia41.ru

По его мнению, Covid-2019 не исчезнет, но сотен смертей ежедневно, как сейчас, не будет, ведь укоренившиеся заболевания ведут себя иначе, чем новые.

Ученый успокоил, что после пандемии наступит время, когда жизнь нормализуется: благодаря вакцине или иммунитету к этому вирусу, если он выработается.

Лесслер обратил внимание, что после первой волны уязвимых людей станет меньше, то есть меньше и потенциальных жертв вируса.

Однако эта первая волна может быть длинной и мучительной. Ученый предполагает, что только в США она приведет к 1,7 миллиона госпитализаций и 170 тысячам смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз, что коронавирус убьет от 15 до 68 миллионов человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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