Эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или несколько лет даже после окончания пандемии.
Своим прогнозом в комментарии Washington Post поделился американский профессор-эпидемиолог Джастин Лесслер.
"Это может произойти в течение мучительных 6-12 месяцев, или может распространиться на более управляемые несколько лет", – заявил он.
Коронавирусом будут заражаться годами: в США дали прогноз
ia41.ru
По его мнению, Covid-2019 не исчезнет, но сотен смертей ежедневно, как сейчас, не будет, ведь укоренившиеся заболевания ведут себя иначе, чем новые.
Ученый успокоил, что после пандемии наступит время, когда жизнь нормализуется: благодаря вакцине или иммунитету к этому вирусу, если он выработается.
Лесслер обратил внимание, что после первой волны уязвимых людей станет меньше, то есть меньше и потенциальных жертв вируса.
Однако эта первая волна может быть длинной и мучительной. Ученый предполагает, что только в США она приведет к 1,7 миллиона госпитализаций и 170 тысячам смертей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз, что коронавирус убьет от 15 до 68 миллионов человек.
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