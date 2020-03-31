Зимой от пневмонии в Украине умирали даже дети: врач раскрыла правду

Острая вспышка заболеваний, которая накрыла Украину в январе-феврале 2020 года, не связана с распространением коронавируса. В этом сезоне у нас был пандемический грипп.

Он является потомком калифорнийского типа гриппа, который в 2009 году вызвал мировую пандемию. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко.

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"Не стоит спекулировать на коронавирусе, потому что в январе-феврале в Украине было много гриппа. У него была пандемическая способность, поскольку это потомок калифорнийского типа, который в 2009 вызвал мировую пандемию. Этот вирус способен быстро вызвать пневмонию у молодых лиц от 20 до 50 лет, у кого есть факторы риска", – отметила медик.

"От гриппозной пневмонии у нас умирали даже дети. Такой сезон гриппа уже завершился, по крайней мере в Киеве. Коронавирус в Украину тоже могли завезти и раньше марта, когда впервые официально подтвердили случай, однако тогда он не вызвал такого массового распространения. А сейчас может вызвать, когда в Украину за последние недели въехали тысячи людей из разных европейских зараженных стран", – заверила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста и бывшего директора Центра здоровья Владимира Курпиты, пик заболеваемости коронавируса в Украине выпадет на 20 числа апреля.

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