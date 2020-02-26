Коронавирус замедлил темпы, количество выздоровевших выросло

В Китае за сутки подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Отмечается, что к 26 февраля вирус выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек.

На данный момент вылечились от коронавируса 29 745 (+2512 за сутки).

Коронавирус замедлил темпы Иллюстрация

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения.

Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.

Также в ВОЗ заверили, что коронавирус обладает потенциалом пандемии, однако на данном этапе неконтролируемого глобального распространения болезни нет.

Карта распространения вируса

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 февраля были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 в Швейцарии, Румынии, а также на юге Испании – в Каталонии.

В Италии уже семеро людей умерли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в стране коронавирусом инфицированы около 290 человек.

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