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/ Пульмонология

Коронавирус захватывает Европу: число заражений резко выросло

1.6т
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Новые случаи заражения смертельным короновирусом COVID-19 из Китая зафиксировали в Индонезии, Португалии, России и Австрии.

Так, как пишет "РБК" коронавирус подтвердили у россиянина, вернувшегося из Италии. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он заболел еще 21 февраля.

Вместе с тем, в Австрии, количество инфицированных увеличилось до 16 человек, сообщает Kurier. 1 марта в Вене подтвердили два случая заболевания у местных жителей и два – у туристов. Еще по одному обнаружили в Нижний Австрии и Зальцбурге.

Коронавирус захватывает Европу: число заражений резко выросло

Португалия зарегистрировала первые два случая коронавируса 2 марта, сообщает телеканал SIC. Один случай обнаружили у человека, который недавно путешествовал по Италии, а другой –у туриста из Испании. Оба были доставлены в больницу в Порту.

В Индонезии госпитализированы 64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь, пишет газета The Jakarta Post. Они контактировали с гражданкой Японии, у которой был обнаружен вирус 27 февраля после возвращения из Индонезии в Малайзию.

В то же время, 2 марта, в Иране умер один из высших чиновников, член совещательного органа при высшем руководителе Мохаммад Мирмохаммади, который был заражен коронавирусом. То, что он был заражен, подтвердили еще 24 февраля. 72-летнего чиновника госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Европейской комиссии, всего зафиксировано 2100 случаев коронавируса в 18 государствах-членах Евросоюза. К утру 2 марта число жертв мировой эпидемии впервые превысило 3 тысяч человек.

Карта распространения вируса:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

  • 1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

  • В Италии число погибших резко возросло до 34 человек.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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