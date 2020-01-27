Коронавирус забрал жизни 80 человек: каковы шансы на спасение

По данным Министерства здравоохранения на 23 января 2020 года в Украине с начала эпидсезона гриппом заболело 6,2% населения, было госпитализировано 67 113 человек, из них 78,7% – дети, зафиксировано 9 летальных случаев.

Результаты лабораторных исследований подтверждают циркуляцию в Украине штаммов вирусов гриппа типов А (Н1, Н3) и В. Пока уровень заболеваемости ниже аналогичного периода в прошлом году, эпидемиологический порог не превышен.

И тут, как снег на голову, совершенно новый вирус – из города Wuhan провинции Hubei в Китае. В этом 11-тимиллионном городе неизвестный ранее коронавирус уже стал причиной 80 смертей. Количество инфицированных увеличилось до 2794 человек. Случаи заболевания выявлены в Тайване, Японии, Таиланде, Южной Кореи, США. Новый вирус принадлежит семейству коронавирусов, к которому также принадлежит печально известный вирус, вызывающий острый тяжелый респираторный синдром (атипичная пневмония) SARS-CoV, эпидемическая вспышка которого произошла в 2002-2003 годах в том же Китае. От вируса SARS-CoV погибло более 700 человек.

Вспышка коронавируса в Китае Информатор Днепр

Самолет из города Ухань в Киев летит 16-18 часов, вакцины от этого вируса нет, насколько он опасен – объективно сложно оценить, кто может стать его жертвой – тоже пока неизвестно. Панику можно преодолеть в себе только с помощью хладнокровия и рассудительности, а для этого необходим трезвый рассудок.

У детей, пожилых люди, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, наиболее высок риск пострадать от осложнений, связанных с острыми вирусными заболеваниями дыхательной системы. В этот список необходимо добавить людей с хроническим переутомлением, так как у этой, увы, очень обширной категории, зачастую есть один общий "недостаток" – ослабленная иммунная защита.

Итак, все исходные данные перечислены, и осталось понять, как защитить себя и близких.

Прежде всего – при первых симптомах заболевания немедленно обратиться к врачу!

Также следует придерживаться рекомендаций Центра гражданского здоровья МОЗ Украины:

избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

часто мыть руки с мылом, особенно после непосредственного контакта с больными людьми или их окружением (кстати, мы касаемся своего лица, не осознавая этого, около 3-4 раз в час!);

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе (это для тех, кто оказался в стране риска);

людям с симптомами острой респираторной инфекции – соблюдать правила поведения во время кашля и чихания (не подходить слишком близко к собеседникам, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, чаще мыть руки, максимально ограничить контакты с другими людьми).

Маски? Да! Не надо ждать и надеяться, что все заболевшие наденут маски и этого будет достаточно. Маски должны быть на всех, кто хочет защитить себя от "вдыхания" инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Кроме этого, необходимо защитить глаза – вирус может попасть на слизистые оболочки век и роговицу. И тут есть варианты. Первый – сидим дома, пока все не закончится; второй – держим дистанцию до ближайшего человеческого лица минимум два метра.

Коронавирус забрал жизни уже 80 человек Укринформ

С профилактикой определились, остается ждать и надеяться, что всё будет хорошо. Ну а если нет? Что делать в случае возникновения заболевания, когда счет идет, без преувеличения, на часы? Что должно быть под рукой, в сумке, дома или на работе? Жаропонижающие помогут только от температуры. Тамифлю должен помочь только от гриппа.

Естественная и самая действенная защита организма – иммунитет. Он должен быть готов к встрече с любым вирусом и противостоять его "вторжению" либо вредоносному воздействию сразу после заражения.

Самая первая линия противовирусной иммунной обороны – это эндогенные (выработанные самим организмом) интерфероны. Помимо известных трех типов интерферонов – альфа, бета и гамма, обнаружен лямбда-интерферон, мишенями которого являются прежде всего эпителиальные клетки дыхательных путей и легких, желудочно-кишечного тракта, а также клетки кожи и гепатоциты печени.

Стимуляторы синтеза интерферонов, другими словами их индукторы, давно известны и с успехом применяются в медицинской практике для лечения острых и хронических вирусных инфекций. Они показаны при острых вирусных инфекциях дыхательных путей, возбудителями которых являются вирусы более 300 разновидностей, и вирусы гриппа входят в эту группу как наиболее опасные и непредсказуемые в своей изменчивости.

Сегодня на повестке дня коронавирусы, семейство которых насчитывает около 40 видов. Короновирусы способны поражать дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. И это не грипп! Следовательно, нам нужен индуктор интерферона, оказывающий самый широкий спектр противовирусной активности, чтобы помочь стимулировать защитные силы в зараженном организме, невзирая на то, что атаковавший его вирус не установлен, либо вовсе не изучен... Хочется найти волшебный препарат. Однако, только вера творит чудеса. Ученые всегда опираются на факты.

В 2016 году группа американских ученых [Sean Ekins et al.] с помощью компьютерного моделирования определила три вещества, которые с наибольшей вероятностью обладают противовирусной активностью против вируса Эбола, от которого человек может умереть в 50% случаев после заражения. Все три кандидата подтвердили эффективность в эксперименте на клеточных культура. Два вещества из трех – pyronaridine и quinacrine являются антималярийным препаратами, а quinacrine обладает также антигельминтной активностью.

Грипп Иллюстрация

Третьим веществом оказался тилорон (tilorone) – противовирусное средство, которое обладает широким спектром биологических свойств, включая ингибирование роста раковых клеток, антифибротические и радиопротективные свойства.

В 2018 году Sean Ekins с коллегами на экспериментах in vivo подтвердил эффективность тилорона. Результаты исследования показали 100% эффективность защитного действия тилорона при заражении вирусом Эбола.

В Украине тилорон известен, прежде всего, как действующее вещество препарата Амиксин IC, который широко применяется для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, а также других вирусных инфекциях – герпес, цитомегаловирусная инфекция, вирусные гепатиты. Препарат стимулирует эндогенные альфа-, бета-, гамма- и лямбда-интерфероны, активируя необходимую противовирусную защиту.

Следует заметить, что Амиксин IC продемонстрировал противовирусную активность против птичьего гриппа H5N1, что было доказано исследованиям, проведенными в Институте клинической и экспериментальной ветеринарной медицины в г. Харькове.

Ценно и то, что препарат рекомендован к применению не только для лечения, но с целью профилактики заражения вирусными инфекциями невыясненной этиологии. Другими словами, арсенал защиты есть, паниковать не стоит. А вот заботиться о своем здоровье, выполнять рекомендации специалистов и не заниматься самолечением – обязательно!

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