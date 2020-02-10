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/ Пульмонология

Коронавирус за сутки побил рекорд смертей: жуткие данные

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Жертвами коронавируса 2019-nCoV по состоянию на утро 10 февраля уже стали 910 человек. Лишь за последние сутки количество погибших увеличилось на 99.

Об этом свидетельствует карта распространения заболевания от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 40 533 человека. При этом вылечить удалось лишь 3 308.

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Коронавирус за сутки побил рекорд смертей: жуткие данные
Коронавирус за сутки побил рекорд смертей: жуткие данные

Главное о коронавирусе 2019-nCoV на 10 февраля:

  • В Китае власти дали временное название новому коронавирусу – Novel Coronavirus Pneumonia (NCP, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

  • США подтвердили первый случай смерти американца от коронавируса. 60-летний мужчина находился в Ухане, эпицентре вспышки 2019-nCoV.

  • На лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, первый украинец заразился коронавирусом.

  • В целом ВОЗ зафиксировали замедление роста числа новых заболевших, но отмечают, что ситуация может измениться.

  • В Китае от коронавируса умер врач, первым обнаруживший смертельную угрозу. Власти страны несколько недель скрывали информацию о новом вирусе и не предпринимали никаких действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае опровергли информацию о том, что коронавирус может являться видом биологического оружия.

До этого Китай обвинили в непростительной ошибке из-за коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Испанка шагает по планете,сто лет а акурат.
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