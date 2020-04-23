Коронавирус вызывает опасный синдром: врачи встревожили последствиями

У людей с тяжелой формой COVID-19 может развиться серьезное расстройство нервной системы, известное как синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные нервы.

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К такому выводу пришла группа ученых, борющихся с крупной вспышкой COVID-19 в итальянской Павии. Результаты их исследования опубликовал New England Journal of Medicine.

Ученые заявили, что в период с 28 февраля по 21 марта в трех больницах региона было вылечено 1200 пациентов с коронавирусом. У пяти из них были симптомы, наиболее вероятно вызванные болезнью Гийена-Барре.

Коронавирус вызывает опасный синдром Гийена-Барре

"Синдром Гийена-Барре – хорошо известное состояние, при котором иммунная система воздействует на периферические нервы как на чужеродные и атакует их, что приводит к признакам заболевания", – объяснил доктор Энтони Герачи, руководитель нейромышечной медициной в Northwell Health in Great в Нью-Йорке.

Он описал симптомы синдрома: слабость, арефлексия (отсутствие рефлексов), парестезия (покалывание), а в некоторых случаях лицевая слабость и атаксия (плохое равновесие).

Все пять пациентов с синдромом Гийена-Барре получали иммуноглобулиновую терапию для усиления иммунного ответа на коронавирус, и один пациент получал обогащенную антителами плазму крови вылечившегося от COVID-19.

Через месяц после лечения два пациента оставались в отделении интенсивной терапии, получали искусственную вентиляцию легких, двое проходили физиотерапию из-за параплегии и имели минимальные движения верхних конечностей, а один был выписан и мог ходить самостоятельно. Из пяти заболевших выздоровел только один.

Отметим, среди типичных причин синдрома Гийена-Барре врачи называют перенесенные вирусные инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что у пациентов с коронавирусом, которые ко всему прочему имеют еще и проблемы с почками, значительно ниже шансы на полное выздоровление и даже выживание после этой болезни.

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