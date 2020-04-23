Умирают от инсультов: у COVID-19 нашлась скрытая опасность для молодых

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/ Пульмонология

Коронавирус вызывает тромбы и инсульты у молодых

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В США врачи заявили, что часть молодых пациентов с коронавирусом умерли от резко возникших тромбов.

Количество таких смертей составило от 20 до 40 процентов. Не помогло даже введение антикоагулянтов. Об этом пишет Daily Mail.

Большинству жертв, о которых говорят врачи, было 30-40 лет. Нередко у них не замечали никаких симптомов болезни. COVID-19 обнаруживали уже после инсульта.

Коронавирус вызывает тромбы и инсульты у молодых

Коронавирус вызывает тромбы и инсульты у молодых

Daily Mail

"Вирус, по-видимому, вызывает увеличение свертываемости в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту. Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов у молодых пациентов за последние две недели", – рассказал нейрохирург Томас Оксли.

Доктор Крэйг Куперсмит из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, акцентировал, что вирус поражает не только легкие, но и сердце, кишечник, печень, почки и даже мозг. Он обратил внимание и на то, что пациенты умирали от тромбов и после выздоровления от коронавируса и выписки.

"Это было обнаружено в нескольких местах в организме – например, сгустки крови в ногах, маленькие сгустки по всему легкому, а также крупные легочные эмболии", – рассказал Пол Сондерс, врач из медицинского центра Маймонида.

По его словам, COVID-19 обладает "уникальным оружием, которое позволяет ему атаковать сердце".

"Что касается COVID-19, под микроскопом у коронавируса есть все эти спайки, и эти спайки - маленькие белки, которые ищут рецепторы на клетках, которые они прикрепляют", – добавил профессор кардиологии в Северо-Западном университете Роберт Боноу.

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ap22.ru

"Он специально ищет рецепторы в легких, но те же самые рецепторы находятся на кровеносных сосудах, поэтому могут прикрепляться к легким, но также и к кровеносным сосудам. Они могут вызывать гиперкоагулянтные состояния, сгустки крови, которые приводят к сердечным приступам", – предупредил он.

После распространения информации о том, что коронавирус вызывает тромбы у молодых, эксперты из более чем 30 американских больниц собрались на совещание. Причины такого явления пока не выяснили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики заметили, что у людей с тяжелой формой COVID-19 может развиться серьезное расстройство нервной системы, известное как синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные нервы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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