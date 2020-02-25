Коронавирус вызвал панику в Италии: 230 зараженных, 7 смертей

В Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в Италии коронавирусом инфицированы 230 человек.

Об этом сообщает Ansa. В итальянских городах назревает паника – люди выстраиваются в очереди в аптеки, а во многих магазинах уже опустели продуктовые полки.

Россиянка Александра рассказала радиостанции "Говорит Москва", что в Ломбардии ситуация накалилась.

"Нам поступили аудиосообщения из коммуны, в которых говорится, что всем жителям рекомендуется оставаться дома и ни с кем не контактировать", – рассказала она.

По словам женщины, были отменены все праздники и карнавалы, которые должны были состояться в ближайшее время. Транспортное движение остановилось, а людей не пускают и не выпускают из так называемой красной зоны.

"Элементарно я не могу добраться даже до аэропорта, чтобы вернуться домой", – говорит женщина.

Как сообщалось в специальном материале OBOZREVATEL, в тех регионах, где много инфицированных, люди уже начали скупать продукты, чтобы лишний раз не выходить на улицы. Возле супермаркетов и возле касс образовываются длинные очереди.

Коронавирус вызвал панику в Италии. Полки магазинов опустели

Правда, такая ситуация только в тех городах и населенных пунктах, где много инфицированных. В остальных городах, таких как Рим или Флоренция, люди беззаботно гуляют по улицам, кое-где еще продолжается карнавал и ходят толпы туристов. Нет проблем и в магазинах.

Елена Оскаленко пишет, что в супермаркеты и аптеки в понедельник выстроились длинные очереди.

Коронавирус вызвал панику в Италии. Полки магазинов опустели

Коронавирус вызвал панику в Италии. Полки магазинов опустели

В МОЗ Украины сообщили, что на пограничных постах при въезде в страну будут проводить температурный скрининг людей, которые возвращаются из Италии.

"В аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться. Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", – уточнили в ведомстве.

Коронавирус вызвал панику в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае заявили о создании вакцины против смертельного коронавируса.

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