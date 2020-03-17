ads pixel
Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус выявляют лишь у одного из 10 зараженных: появилось пугающее исследование

2.3т
Читать материал на украинском

Врачам удается обнаружить только одного из десяти инфицированных коронавирусом COVID-19.

Такие результаты исследования коллектива ученых из США опубликованы в научном журнале Science.

По их оценке, коронавирус выявляют только у 9-10% зараженных, а до 80% случаев новых заражений происходят благодаря не выявленным носителям инфекции.

Коронавирус выявляют лишь у одного из 10 зараженных: появилось исследование

Getty Images

"Если у нас в США есть 3,5 тысячи подтвержденных случаев заражения, то на самом деле может быть инфицировано 35 тысяч человек", – отметил руководитель исследовательской группы, эпидемиолог из Колумбийского университета Джеффри Шаман.

Ученые заявили о необходимости разработки недорогих тестов на коронавирус, которые можно будет делать самостоятельно в домашних условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз, что коронавирус убьет от 15 до 68 миллионов человек.

Эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или на несколько лет даже после окончания пандемии.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Теги
исследование вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости