Коронавирус выявляют лишь у одного из 10 зараженных: появилось пугающее исследование

Врачам удается обнаружить только одного из десяти инфицированных коронавирусом COVID-19.

Такие результаты исследования коллектива ученых из США опубликованы в научном журнале Science.

По их оценке, коронавирус выявляют только у 9-10% зараженных, а до 80% случаев новых заражений происходят благодаря не выявленным носителям инфекции.

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"Если у нас в США есть 3,5 тысячи подтвержденных случаев заражения, то на самом деле может быть инфицировано 35 тысяч человек", – отметил руководитель исследовательской группы, эпидемиолог из Колумбийского университета Джеффри Шаман.

Ученые заявили о необходимости разработки недорогих тестов на коронавирус, которые можно будет делать самостоятельно в домашних условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз, что коронавирус убьет от 15 до 68 миллионов человек.

Эпидемиологи предположили, что коронавирус может затянуться на 6-12 месяцев или на несколько лет даже после окончания пандемии.

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