Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Коронавирус вспыхнул снова еще в одной стране: пугающие цифры

4.1т
Читать материал на украинском

В Южной Корее зарегистрировали еще 87 случаев заболевания на коронавирус COVID-2019, в результате чего общее количество зараженных выросло до 433.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что основное количество заболевших – 55 человек – зарегистрированы в Тэгу. Кроме того, 14 человек заразились в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 из разных районов по всей стране. В результате заболевания скончались двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человека еще в работе.

Коронавирус вспыхнул снова еще в одной стране

Коронавирус вспыхнул снова еще в одной стране

ЕРА

Новости
Глава Тернопольской области ушел в отставку из-за коронавируса

Примечательно, что 62 человека из числа новых зараженных связаны с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.

Сообщается, что одна из пациентов – 61-летня кореянка отказалась вовремя пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. После этого посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди прихожан. 9 336 верующих секты были помещены в домашний карантин, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связан 231 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу, зафиксировано еще три новых случая заболевания. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания вирусом, из них девять у сотрудников больницы. Учреждение полностью помещено в карантин.

Новости
Из-за эпидемии коронавируса взлетели прибыли бизнеса: кто смог заработать

Сообщается также, что министерство обороны Южной Кореи приняло решение запретить солдатам пребывание за пределами баз и ограничить их внешние контакты. Причиной этого заражение троих военнослужащих, которые посетили город Тэгу или контактировали с людьми оттуда.

Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля. Не смотря на это, уровень эпидемиологической угрозы в целом по стране остается на третьей "оранжевой" ступени из четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая вспышка коронавируса зафиксирована также и в Китае. За сутки 21 февраля там заразились более двух тысяч человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Южная Корея
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Думал - Имею неосторожность проживать на территории Мордора ( так исторически сложилось - все поколения здесь были ) . Тем не менее , благодаря Обозревателю у меня открылись глаза на Правду, произошло выздоровление . Перестал смотреть Рос ТВ, Соловьева и Скабееву - подонков этих лживых, перестал слушать радио, даже русские песни народные, с утра - на любимый сайт , вечером - на любимый сайт ! Читаешь взвешенные и объективные статьи умных авторов, культурно дискутируешь с культурными читателями и начинаешь понимать, что действительно - врут Рос СМИ, зря внушают надежду на просветление и оздоровление Великой Украины ! Убедился благодаря Обозревателю - Украине все же пришел полный ..здец. Жаль, хорошая была страна.Пожалуй останусь в отсталой Рашке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости