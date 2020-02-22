Коронавирус вспыхнул снова еще в одной стране: пугающие цифры

В Южной Корее зарегистрировали еще 87 случаев заболевания на коронавирус COVID-2019, в результате чего общее количество зараженных выросло до 433.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что основное количество заболевших – 55 человек – зарегистрированы в Тэгу. Кроме того, 14 человек заразились в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 из разных районов по всей стране. В результате заболевания скончались двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человека еще в работе.

Коронавирус вспыхнул снова еще в одной стране ЕРА

Примечательно, что 62 человека из числа новых зараженных связаны с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу.

Сообщается, что одна из пациентов – 61-летня кореянка отказалась вовремя пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. После этого посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди прихожан. 9 336 верующих секты были помещены в домашний карантин, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связан 231 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу, зафиксировано еще три новых случая заболевания. Всего там зарегистрировали уже 114 случаев заболевания вирусом, из них девять у сотрудников больницы. Учреждение полностью помещено в карантин.

Сообщается также, что министерство обороны Южной Кореи приняло решение запретить солдатам пребывание за пределами баз и ограничить их внешние контакты. Причиной этого заражение троих военнослужащих, которые посетили город Тэгу или контактировали с людьми оттуда.

Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля. Не смотря на это, уровень эпидемиологической угрозы в целом по стране остается на третьей "оранжевой" ступени из четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая вспышка коронавируса зафиксирована также и в Китае. За сутки 21 февраля там заразились более двух тысяч человек.

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