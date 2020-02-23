Коронавирус вспыхнул с новой силой: пугающие цифры

В Китае по состоянию на 23 февраля число погибших от пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19, достигло 2442 человек.

Всего страшная болезнь была диагностирована у 76 936 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За сутки 22 февраля число заразившихся смертельным вирусом увеличилось на 648 человек, смертельных случаев стало больше на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 96 человек, еще один – в провинции Гуандун.

Коронавирус вспыхнул с новой силой

Отмечается, что в больницах страны сейчас проходит курс лечения 51,6, тыс. человек, а состояние более 10,9 тыс. больных оценивается как тяжелое. При этом более 22,8 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Также отмечается, что на китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 105 случаев заболевания:

Гонконг – 69 (при двух случаях смертельного исхода и 11 выздоровевших);

Макао – 10 (при шести выздоровевших);

Тайвань – 26 (один случай смерти, два выздоровели).

При этом в Италии, где накануне сообщалось о резком увеличении числа зараженных коронавирусом, за прошедшие сутки оно выросло еще в 5 раз – до 79 человек. Стоит отметить, что больше больных сейчас только в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Китае.

Вспышка коронавируса в Италии t.me/rian_ru/20346

По данным местного Минздрава болезнь быстро распространяется по итальянскому северу. Вчера заражения были только в небольшом городке Кодоньо в Ломбардии и по соседству. Сегодня больных нашли еще в трех регионах – Венето (в основном в городке Во), Эмилия-Романья и Пьемонт.

А сейчас вирус уже проник и в большие города – два случая заражения подтвердили в Милане, один в Турине. Также недавно пару больных китайских туристов нашли в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились более двух тысяч человек.

В Италии ранее зафиксировали 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Все они - на севере страны.

При этом китайские ученые выяснили, что передача коронавируса началась еще в конце ноября, хотя первый заболевший появился только 15 декабря

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