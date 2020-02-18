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/ Пульмонология

Коронавирус вспыхнул с новой силой на Diamond Princess

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Еще 88 человек заразились новым коронавирусом COVID-2019 на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Японии.

Об этом сообщили в Минздраве Японии, передает агентство Киодо. Кашля и температуры при этом нет у 65 из них.

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Среди зараженных двое – украинцы. В свою очередь Украина не собирается эвакуировать 25 своих граждан из круизного лайнера.

Коронавирус вспыхнул с новой силой на Diamond Princess

Коронавирус вспыхнул с новой силой на Diamond Princess

Как сообщал OBOZREVATEL, судно задержали 4 февраля в порту Иокогама и на следующий день отправили на карантин. Корабль начал круиз 20 января, но вернулся в гавань после того, как в Гонконге на берег сошел человек, у которого был диагностирован 2019 nCoV.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Япония
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