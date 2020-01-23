Коронавирус все ближе к Украине: Минздрав собрал срочное совещание и дал советы

Представители Министерства здравоохранения Украины провели срочный брифинг по результатам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ из-за распространения в мире смертельного китайского коронавируса.

Пресс-конференция состоялась в четверг, 23 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинцам озвучили рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Так, глава представительства в Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что количество случаев заражения будет расти.

Коронавирус: Минздрав озвучил рекомендации ВОЗ Скриншот из видео

"Сейчас ВОЗ не рекомендует запрещать перемещение граждан и товаров. Главные рекомендации для общественности: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если плохо себя чувствуете. В случае, если были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять не обработанные термически продукты", – рассказал он.

Коронавирус: Минздрав озвучил рекомендации ВОЗ Фокус

Хабихт также добавил, что для медицинских работников существуют особые рекомендации в связи со вспышкой вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В настоящее время имеется 450 подтвержденных случаев заражения этим вирусом, скончались уже 17 больных. Он распространился на несколько китайских провинций, а также за рубежом, в том числе в США, Таиланд и Южную Корею.

Медики уже предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

На фоне всеобщей паники ученые из Техаса, Нью-Йорка и Китая начали разработку вакцины против этого вируса.

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