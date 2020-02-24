Коронавирус вплотную подошел к границам Украины

Пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове (Польша).

Его проверят на заражение смертельным вирусом. Результаты теста будут известны в понедельник или вторник, передает RMF24.

Сообщается, что в больнице комментировать ситуацию отказались. Также там заявили, что разглашать информацию о пациенте не будут. На данный момент известно только то, что он ранее находился в Азии, но не в Китае.

В Кракове госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Ранее в Малопольском воеводстве у пациента также подозревали наличие коронавируса, однако анализы не подтвердили заболевание.

Напомним, что Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что шансы остановить распространение новой коронавирусной эпидемии исчерпываются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля смертельным китайским коронавирусом COVID-19 заразились более двух тысяч человек.

В Италии ранее зафиксировали 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Все они – на севере страны.

При этом китайские ученые выяснили, что передача коронавируса началась еще в конце ноября, хотя первый заболевший появился только 15 декабря.

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