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/ Пульмонология

Коронавирус вплотную подошел к границам Украины

4.5т
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Пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове (Польша).

Его проверят на заражение смертельным вирусом. Результаты теста будут известны в понедельник или вторник, передает RMF24.

Сообщается, что в больнице комментировать ситуацию отказались. Также там заявили, что разглашать информацию о пациенте не будут. На данный момент известно только то, что он ранее находился в Азии, но не в Китае.

В Кракове госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

В Кракове госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Ранее в Малопольском воеводстве у пациента также подозревали наличие коронавируса, однако анализы не подтвердили заболевание.

Напомним, что Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что шансы остановить распространение новой коронавирусной эпидемии исчерпываются.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Польша Краков
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скорее в Краков он попал уже из Украины.
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