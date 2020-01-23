В Беларуси, которая граничит с Украиной, с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали женщину из Санкт-Петербурга Анну Ильницкую.

Об этом рассказал "МБХ медиа" брат девушки Андрей Ильницкий. Госпитализированная прилетела в Минск из Китая, где была в командировке со своим молодым человеком.

Девушка является гражданкой Беларуси, однако проживает в России. Парня Ильницкой также госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус.

"Сначала ей не оказывали должного внимания. Но сейчас, утром, уже стали оказывать. Проблема была во вчерашнем вечернем бездействии, когда с такими подозрениями ее хотели положить в общую палату", — сообщил Ильницкий.

"Врачи на данный момент оказали срочную помощь, но недостаточную, дабы выяснить скорее диагноз и приступить к лечению. До сих пор не взяли экспресс-анализы. Это очень важно, чтобы не терять время. Прошу помочь всем, кто может быть причастен к её медицинским процедурам, отнестись к этому с огромным вниманием и ответственностью", – рассказал парень Ильницкой.

Позже в Минздраве сообщили, что девушке поставили диагноз ОРВИ.

"Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно, – грипп B средней тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", – отметили медики.

Пациентка была доставлена в больницу с болью в мышцах, температурой тела 38,5 градусов и кашлем.

Коронавирус вплотную подобрался к Украине euronews.com

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В настоящее время имеется 440 подтвержденных случаев заражения этим вирусом, скончались уже 17 больных. Он распространился на несколько китайских провинций, а также за рубежом, в том числе в США, Таиланд и Южную Корею.

Медики уже предупредили, что смертельный коронавирус, который косит жителей Китая, может мутировать и распространяться дальше.

На фоне всеобщей паники ученые из Техаса, Нью-Йорка и Китая начали разработку вакцины против этого вируса.

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