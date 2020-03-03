Коронавирус ворвался в Украину: первые эксклюзивные подробности

Вместе с первым в Украине пациентом, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, изолировали еще 35 человек.

Они помещены в обсервацию на две недели. Об этом сообщил источник OBOZREVATEL в Министерстве здравоохранения и Совете национальной безопасности и обороны.

По словам собеседника, мужчина контактировал со всеми этими людьми. Причем наибольше – со своей женой. Ее тоже госпитализировали, однако симптомов вируса у женщины пока не наблюдается.

В Украине подтвердили случай заражения коронавирусом

Отмечается, что всех пациентов закрыли в разных местах, "чтобы не было паники". Они будут находится под постоянным контролем медиков.

Также известно, что у мужчины была температура 37,2 и кашель. О своем состоянии он сам сообщил своему врачу.

"Набрал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", – подчеркнул источник.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

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