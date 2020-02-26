Коронавирус ворвался в еще одну курортную страну

В среду, 26 февраля, в Греции зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Сотирис Циодрас, передает Reuters.
Зараженной оказалась 38-летняя женщина, которая ранее приехала из северной Италии.
Коронавирус
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердились в Швейцарии, Румынии и Алжире.
В Испании количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до девяти.
В Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи заражения смертельным коронавирусом.
В Швейцарии заявили о первом случае заражения смертельным коронавирусом.
Ранее в Италии уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19.
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