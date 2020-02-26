Коронавирус ворвался в еще одну курортную страну

В среду, 26 февраля, в Греции зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Сотирис Циодрас, передает Reuters.

Зараженной оказалась 38-летняя женщина, которая ранее приехала из северной Италии.

Коронавирус

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