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/ Пульмонология

Коронавирус ворвался в еще одну курортную страну

4.6т
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В среду, 26 февраля, в Греции зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Сотирис Циодрас, передает Reuters.

Зараженной оказалась 38-летняя женщина, которая ранее приехала из северной Италии.

Коронавирус

Коронавирус

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Греция
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ждем вирус на ЗУ...
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