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/ Пульмонология

Коронавирус ворвался в Данию и Эстонию: первая информация

5.3т
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Первые случаи заражения смертельным коронавирусом COVID-19 из Китая подтвердили Дания и Эстония.

По информации Nationalpost, в Дании вирусом заразился мужчина, который вернулся с лыжного отпуска в Италии. Мужчину изолировали в его доме.

Что касается Эстонии, речь идет о постоянном жителе страны, который не является ее гражданином.

Тем временем в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерли 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января. Общее количество жертв во всем мире составляет 2744., более 82,1 тыс. человек заразились.

Коронавирус ворвался в Данию: первая информация

Коронавирус ворвался в Данию: первая информация

Правда

Случаи заражения отмечены в более чем 30 странах мира.

В Южной Корее за сутки заразилось 449 человек. Причем, это больше, чем в Китае. Теперь в этой стране 1595 заболевших и 12 умерших.

В Италии зафиксировано 400 заражений (+88) и 12 смертей (+1), в Японии –186 и 3, в Иране –139 и 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавирусом Covid-19.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Дания
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