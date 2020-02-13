Вспышка смертельного коронавируса: в Ужгороде китаец "сдался" медикам

В областную инфекционную больницу в Ужгороде обратился гражданин Китая, который добровольно согласился на карантин из-за возможного заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом на брифинге в четверг, 13 февраля, сообщил директор медучреждения Михаил Поляк, передает "Укрифнорм".

"Гражданин Китая, который накануне обратился в областную инфекционную больницу в Ужгороде, полностью здоров и даже не нуждался в дополнительных анализах после первичного обследования. Он находится в боксе на карантине, предварительно – на срок в 14 дней. Если ВОЗ в ближайшие дни утвердит 24-дневный карантин, то карантин для этого гражданина в областной инфекционной больницы продолжат", – сказал Поляк.

В Ужгороде китаец "сдался" медикам из-за коронавируса Народная правда

По его словам, парень прилетел самолетом из Китая с пересадками в Дубае и Киеве. Главный врач областной инфекционной больницы также обратил внимание закарпатцев, которые были в Китае в последнее время, чтобы они были сознательными и обращались к медикам для обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

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