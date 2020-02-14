Украинцев из охваченного коронавирусом Китая хотят поселить в детском санатории: детали скандала

В Украине не могут определиться, куда селить своих граждан, которых эвакуируют из эпицентра распространения коронавируса города Ухань. Детский санаторий в элитном селе Козин под Киевом категорически отказывается принимать у себя людей на карантин, а местные депутаты даже собирают по этому поводу сессию.

В тоже время в Украине только 30 тестов на проверку опасного вируса, которых не хватит в случае возникновения заражения. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Обуховские депутаты против людей из Уханя

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что во вторник, 18 февраля, в Украину должны прилететь наши граждане, которые еще остались в Ухане. Они дали согласие на 14-дневный карантин. И их должны поселить в санатории.

Рынок в Ухане, где началась эпидемия

Но перед вылетом украинцев осмотрят китайские врачи, и только после того как они дадут добро, люди смогут подняться на борт. В самолете будут киевские врачи, которые также всех осмотрят. После прилета людей сразу же отвезут в санаторий на карантин.

Какие именно санатории выбраны для поселения украинцев, Скалецкая не уточнила. Однако на Обуховщине в Киевской области уже настоящая паника. Депутат Обуховского районного совета Владимир Тимченко сообщил, что эвакуированных людей собираются поселить в детский частный санаторий "Пролисок", который находится в элитном поселке Козин, рядом с Кончей Заспой.

Детский санаторий "Пролисок" в Козине

Кстати, в этом селе живут многие известные политики и чиновники. Также тут находится дом бывшего президента Петра Порошенко.

В пятницу, 14 февраля в Обухове созывают внеочередную сессию по этому поводу. Как сказали в районном совете, депутаты вроде и не против того, чтобы людей из Китая поселили в их районе, однако считают, что частный санаторий не приспособлен для этого. И если действительно среди украинцев окажутся те, кто заразился смертельным вирусом, то последствия могут быть непредсказуемыми.

В самом детском санатории тоже категорически против того, чтобы к ним на карантин селили людей из Уханя. "К нам действительно приезжала комиссия, которая осматривала помещения. Но мы им сказали, что против такого решения. Это детский санаторий, который не приспособлен для подобных мероприятий. У нас в Украине всего 30 тест-систем на коронавирус, а приедет 80 человек", – рассказал соучредитель детского санатория, который не захотел называть своего имени.

По его словам, они уже подготовили официальное письмо о том, что они против такого решения, и направили его в Обуховский районный совет.

Во вторник в Украину самолетом прибудут украинцы из Китая

В пресс-службе МОЗ нам сказали, что не будут озвучивать санатории, куда поселят эвакуированных. "Адреса, куда поселят людей из Китая, есть, они определены. Но мы пока приняли решение их не озвучивать, чтобы уменьшить давление на самих эвакуированных, а также на тех, кто принимает участие в этом процессе. Как только будет принято решение озвучить адреса, мы сразу сообщим", – сказали в пресс-службе.

В Ужгороде проверяют китайца

В Ужгороде в областной инфекционной больнице находится гражданин Китая. По сообщению директора больницы Михаила Поляка, китаец приехал в Ужгород 13 февраля. Он прилетел из Китая через Дубаи самолетом, а затем поездом из Киева приехал в Ужгород. И сразу же обратился к врачам.

Сейчас его изолировали в отдельный бокс на 14 дней карантина. За ним наблюдают медики, каждый день измеряют ему температуру. Если симптомы коронавируса не проявятся, тогда через две недели его отпустят.

Областная инфекционная больница в Ужгороде

Также в местном Ужгородском национальном университете учатся два китайских студента. Один из них в Китай давно не выезжал, а второй должен приехать и его тоже сразу направят в больницу.

В Киеве людей с подозрением на коронавирус будут отправлять в 4-ю инфекционную больницу. Для них тут приготовлены отдельные боксы, а для врачей, которые будут их лечить, есть специальные защитные костюмы. Другие медики и пациенты больницы с ними контактировать не будут.

Также 13 февраля в Одессу пришло грузовое судно из Китая, на борту которого было шесть моряков с признаками простуды. Однако, как заверили в Одесской областной лаборатории, людей со смертельным вирусом на борту нет. Пока судно шло в Одессу в пяти портах у экипажа брали пробы на вирус, и он не подтвердился.

Завезли только 30 тестов

В Украину уже завезли первые тест системы на коронавирус. В МОЗ говорят, что их хватит на 30 пациентов. Также обещают, что в ближайшее время должны доставить еще 1500 таких тестов.

В Минздраве говорят, что пробы на коронавирус будут делать не всем, а только тем, у кого обнаружат симптомы этой опасной болезни. Все тесты сейчас находятся в вирусологичной рефренс-лаборатории в Центре общественного здоровья.

А вот купить такие тесты в аптеках нельзя.

В мире от вируса уже умерло 1383 человека

Всего же от Covid-19 скончалось 1383 человека. А успешно вылечились 6886. Всего же в мире новым коронавирусом заразились 64 437 человек. В Китае заявили, что нашли успешный метод лечения болезни – тяжело больным пациентам переливают плазму крови выздоравливающих людей, в которой уже находятся антитела.

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