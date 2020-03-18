Иначе будет хуже, чем в Италии: Украине дали совет по коронавирусу

Для того, чтобы сократить распространение коронавируса в Украине, медики, которые работают с зараженными, тоже должны быть изолированы.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин. По его мнению, введенных ограничений недостаточно, а карантинные меры не отработаны.

Он пояснил, что государство не сделало ничего, чтобы подготовить медиков к такой ситуации – у них нет ни средств индивидуальной защиты, ни тестов.

"К сожалению, самый большой риск заражения коронавирусом – у медиков в лечебных учреждениях. Медработники – это сейчас та группа риска, через которую инфекция в Украине может распространяться больше всего. Те, кто сегодня работает с коронавирусными больными, тоже должны быть изолированы. Ведь после смены в поликлинике они едут домой и контактируют со своими семьями. Из-за этого есть вероятность, что у нас будет то же самое, что Италии, а то и хуже. Инфекционного контроля как такового у нас нет", – подчеркнул Александрин.

По его словам, инфекционные стационары Украины не отвечают требованиям инфекционного контроля.

"Нам рассказывают о 12 тыс. готовых коек. Но их нет. Все наши инфекционные стационары не отвечают требованиям инфекционного контроля. Сейчас некоторые частные клиники Киева переоборудуют свои отдельно стоящие здания к приему тяжелобольных. То есть частники готовятся, завозят аппараты вентиляции легких. В государственных учреждениях ситуация обстоит иначе. К примеру, о механической вентиляции помещений и говорить не приходится. Она там десятилетиями не работает", – заявил собеседник.

По его мнению, Минздрав Украины создал все условия для вспышки коронавирусной инфекции в стране. Он отметил, что в Украине уже пять лет, как не готовят эпидемиологов.

"Нам рассказывали о введении новой профессии – специалист общественного здоровья. Где эти специалисты? Нужно будет выяснять, кто за все это должен понести ответственность. Тот же Виктор Ляшко, который сейчас стал главным санитарным врачом, делал все, чтобы в Украине не было санэпидслужбы. Специалистов и лабораторий на местах нет. Кем они будут управлять? Минздрав создал все условия для вспышки коронавирусной инфекции в Украине", – сказал Александрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александрин заявил, что носителей коронавируса COVID-19 в Украине может быть в разы больше, нежели об этом говорят официальный данные. Вместе с тем, пандемия может закончиться уже в апреле.

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