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/ Пульмонология

Коронавирус в Украине и в мире: последние данные по распространению инфекции

2.5т
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По состоянию на утро 5 марта в мире было зарегистрировано 95 416 случаев заболевания COVID-19 (3285 случаев летального исхода), 55,6% заболевших (53 278 человек) выздоровели. В Украине подтвержден один случай коронавируса.

Как сообщает украинский Минздрав, в целом за пределами Китая зафиксировано 14 850 случаев в 75 странах мира. На территории Европейского региона ВОЗ зафиксировано 4250 случаев заболевания COVID-19, из которых более 100 – с летальным исходом.

Коронавирус затронул более 70 стран

Коронавирус затронул более 70 стран

Лига

Как известно, в пограничных с Украиной странах коронавирус подтвержден в Беларуси – 6 случаев, в Румынии – 4 случая, в России – 3 случая, в Венгрии – 2 случая, в Польше – 1 случай, в Словакии и Молдавии подтвержденных эпизодов COVID-19 не зафиксировано.

Наибольшее количество случаев коронавируса в мире, помимо Китая, зафиксировано в таких странах:

– Южная Корея – 5766 случаев, 35 смертей;

– Италия – 3089 случаев, 107 смертей;

– Иран – 2922 случая, 92 смертей;

– Япония – 1023 случая, 12 смертей;

–Франция – 285 случаев, 4 смерти;

– Германия – 262 случая;

– Испания – 200 случаев, 2 смерти;

– Соединенные Штаты – 159 случаев, 11 смертей;

– Сингапур – 112 случаев;

– Гонконг – 103 случая, 2 смерти;

– Великобритания – 89 случаев;

– Швейцария – 57 случаев;

– Кувейт – 56 случаев;

– Австралия – 52 случая, 2 смерти;

– Малайзия – 50 случаев;

– Бахрейн – 49 случаев;

– Таиланд – 47 случаев, 1 смерть;

– Тайвань – 41 случай, 1 смерть;

– Ирак – 35 случаев, 2 смерти;

– Швеция – 35 случаев;

– Канада – 34 случая;

– Индия – 29 случаев;

– Объединенные Арабские Эмираты – 27 случаев.

Сообщалось, что в Украине коронавирус обнаружен у мужчины в Черновицкой области, который с женой вернулся из путешествия в Италию. Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем.

В Минздраве отметили, что образец материала, взятого у инфицированного, передан для окончательного подтверждения в Лондон. В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защититься от коронавируса и как носить медицинскую маску, чтобы она выполняла защитную функцию.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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