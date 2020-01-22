Срочно сняли с самолета: в России подтверждено подозрение на китайский вирус-убийцу

Из аэропорта "Пулково" в российском Санкт-Петербурге госпитализирован мужчина с подозрением на новый китайский коронавирус nCoV.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что это 23-летний гражданин России Арман К. В среду, 22 января, он прилетел в Питер из китайского Шанхая (с пересадками в Пекине, Красноярске и Москве).

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Парня срочно забрали с температурой в 38 градусов с КПП "Пулково". Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение о первом случае коронавируса в России.

При этом, по данным Telegram-канал 360, очевидец сообщил, что "скорая" якобы забрала парня прямо из самолета. Свидетелю происходящего удалось сделать несколько фото, пока съемку не запретили. В департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга заверили, что слышат об этом впервые.

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Пассажир из Китая, у которого заподозрили вирус

По данным Baza, госпитализировали якобы не 1, а 2 человек, прилетевших в "Пулково". "Один из них проживает там постоянно. Он сам пришел в медпункт аэропорта и заявил, что у него высокая температура. Из-за распространения вируса в КНР, врачи решили экстренно госпитализировать его в инфекционную больницу имени С. П. Боткина. В аэропорту поставили предварительный диагноз – ОРВИ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорт Хабаровска (Россия) прибыла пассажирка из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV.

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