Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Срочно сняли с самолета: в России подтверждено подозрение на китайский вирус-убийцу

Читать материал на украинском

Из аэропорта "Пулково" в российском Санкт-Петербурге госпитализирован мужчина с подозрением на новый китайский коронавирус nCoV.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что это 23-летний гражданин России Арман К. В среду, 22 января, он прилетел в Питер из китайского Шанхая (с пересадками в Пекине, Красноярске и Москве).

Новости
Смертельный коронавирус добрался до Гонконга: зафиксирован первый случай заражения
Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Парня срочно забрали с температурой в 38 градусов с КПП "Пулково". Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение о первом случае коронавируса в России.

При этом, по данным Telegram-канал 360, очевидец сообщил, что "скорая" якобы забрала парня прямо из самолета. Свидетелю происходящего удалось сделать несколько фото, пока съемку не запретили. В департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга заверили, что слышат об этом впервые.

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Коронавирус в России: в Питере еще один случай

Пассажир из Китая, у которого заподозрили вирус

Пассажир из Китая, у которого заподозрили вирус

По данным Baza, госпитализировали якобы не 1, а 2 человек, прилетевших в "Пулково". "Один из них проживает там постоянно. Он сам пришел в медпункт аэропорта и заявил, что у него высокая температура. Из-за распространения вируса в КНР, врачи решили экстренно госпитализировать его в инфекционную больницу имени С. П. Боткина. В аэропорту поставили предварительный диагноз – ОРВИ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорт Хабаровска (Россия) прибыла пассажирка из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус nCoV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этoм сайте лeгко найти кpасивую девушку для сeкса в своeм городe uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости